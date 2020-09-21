Локтем в голову. Россиянка убила партнёра во время секса

Жительница подмосковного Ногинска убила своего сожителя во время интимной близости, об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Когда пара занималась сексом, партнёрша ударила любовника локтем наотмашь по голове. После этого они легли спать, а утром мужчина был уже мёртв.
Под Воронежем ревнивый муж пытался сжечь себя и годовалую дочьПричём сам он не пострадал, а вот малышка получила ожоги.
Прибывшие сотрудники скорой помощи зафиксировали смерть от черепно-мозговой травмы с кровоизлиянием под оболочку головного мозга. Она, по данным врачей, произошла из-за нападения с тупым предметом и удара в челюсть.
Полиция задержала женщину, с ней проводятся следственные действия. Отмечается, что сожительница убитого уже была судима по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью".
Лента новостей
"Понаставили капельниц". В Тюменской области беременная потеряла ребёнка, попав в больницу с подозрением на аппендицит
сегодня в 23:14
В Керченском проливе обнаружено боевое судно XIX века — видео
сегодня в 22:53
Под Пензой водитель бензовоза под наркотиками устроил гонки с полицией — видео
сегодня в 22:46
Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина жестоко убил любовника бывшей жены.