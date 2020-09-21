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В Керченском проливе обнаружено боевое судно XIX века — видео

В ближайшее время планируется сделать цифровую модель кораблекрушения.

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Видео © Телеканал "Звезда"

В Керченском проливе у берегов Тамани обнаружены обломки затонувшего парусного судна. Находка была сделана при обследовании акватории у предполагаемого места нахождения античного древнегреческого города Корокондама. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Отмечается, что остов судна лежал у мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края всего в двухстах метрах от берега. По листам латуни, которыми был обшит корпус, эксперты предположили, что судно было военным.

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Однако эта находка не является основной целью экспедиции РГО.

Автор находки — магистрант программы "Морская археология" Севастопольского государственного университета (СевГУ) Сергей Родионов — сообщил, что в ближайшее время планирует создать цифровую модель кораблекрушения, если погода и прозрачность воды позволят это сделать.

Ранее Лайф сообщал, что историк нашёл следы Янтарной комнаты под бункером в Калининграде.

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