В Керченском проливе обнаружено боевое судно XIX века — видео

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В Керченском проливе у берегов Тамани обнаружены обломки затонувшего парусного судна. Находка была сделана при обследовании акватории у предполагаемого места нахождения античного древнегреческого города Корокондама. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Отмечается, что остов судна лежал у мыса Кротки Темрюкского района Краснодарского края всего в двухстах метрах от берега. По листам латуни, которыми был обшит корпус, эксперты предположили, что судно было военным.
На дне Финского залива найден 300-летний корабль с английским джиномОднако эта находка не является основной целью экспедиции РГО.
Автор находки — магистрант программы "Морская археология" Севастопольского государственного университета (СевГУ) Сергей Родионов — сообщил, что в ближайшее время планирует создать цифровую модель кораблекрушения, если погода и прозрачность воды позволят это сделать.
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