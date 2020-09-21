Под Пензой водитель бензовоза под наркотиками устроил гонки с полицией — видео

Видео © VK / "RU_CHP: Первый по происшествиям"

Водитель бензовоза на трассе М5 "Урал" в Пензенской области проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. После задержания он признался в употреблении наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, сообщение о том, что водитель грузовика Scania грубо нарушает правила, поступило в полицию в 5:40 утра.

— На 520-м километре трассы возле города Нижний Ломов сотрудники ГИБДД пытались остановить бензовоз. Однако его водитель проигнорировал законные требования полицейских и продолжил движение, — сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник проезжал на красный сигнал светофора и выезжал на полосу встречного движения. Заблокировать грузовик патрульным автомобилем удалось лишь спустя 50 километров погони на территории Мокшанского района.

Задержанный рассказал, что перед выездом из Рязанской области в Нижнекамск употребил алкоголь и наркотики, чтобы "ехать без остановки". Игнорирование требований полицейских он объяснил страхом привлечения к ответственности. Водителя доставили в областную наркологическую больницу, однако он отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

В отношении 28-летнего мужчины составлено девять административных протоколов: за отказ от прохождения освидетельствования, за невыполнение требования об остановке, за проезд на красный — и шесть протоколов за выезд на полосу встречного движения. Бензовоз помещён на специализированную стоянку.

В полиции уточнили, что только за отказ от прохождения освидетельствования ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Выезд на "встречку" грозит штрафом в размере пяти тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода.