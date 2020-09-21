Красный свет — для слабаков. Как рэпер Эллей раздавил в центре Москве пешеходов

Сегодня на Остоженке 26-летний Эльмин Гулиев, известный в узких кругах как рэпер Эллей, на внедорожнике "Инфинити" сбил двух пешеходов. За их жизнь сейчас борются врачи. Сам рэпер отделался парой синяков, а его спутница получила перелом таза и сотрясение головного мозга. Как выяснилось, молодой лихач плевать хотел на правила: он регулярно попадает в аварии и собирает штрафы, а в злополучный час умудрился проскочить несколько светофоров на красный свет.

Это тебе не рэпчик

Как теперь уже понятно, белоснежный паркетник мчался по улице со скоростью примерно 110 км/час. Водитель проехал на красный свет перекрёсток, столкнулся с выезжающим на него "мерседесом" и, вылетев на тротуар, буквально впечатал пешеходов в угол дома. Сила удара была такой, что перёд автомобиля разворотило едва ли не по лобовое стекло, лопнули даже литые диски на передних колесах.

© LIFE SHOT

Одной из пострадавших оказалась преподаватель немецкого языка лингвистического университета (МГЛУ) Надежда Тухтарова. Студенты рассказали Лайфу, что она опаздывала на пару и отправила им сообщение с просьбой дождаться. С тех пор на связь выходить перестала. А уже вскоре ребята узнали своего преподавателя на видео с моментом ДТП. Травмы, полученные в момент удара, оказались таковы, что ей пришлось ампутировать лодыжку. Женщина не добежала до работы всего несколько сотен метров…

Второй пострадавший — 35-летний мужчина — получил тяжёлые травмы позвоночника, перелом рёбер и закрытую черепно-мозговую травму.

От однозначной гибели лихача спасли сработавшие подушки безопасности. Более того, Гулиев отделался лишь ушибом руки. И уже спустя несколько минут после аварии бодро отвечал на вопросы журналистов и представителей ГИБДД.

Рэпер сообщил, что ехал "на красный, переходящий в зеленый", мол, виноват водитель "мерседеса", зазевавшийся на перекрёстке и не освободивший полосу для движения.

— Я пытался затормозить, не успел и попал… После удара машину отбросило, и она была уже неуправляема. Это не моя вина, я уходил от столкновения, — заявил Гулиев и пожаловался на боль в руке.

© LIFE SHOT

Интересно, что в ответ на это заявление скажут сбитые им люди, когда придут в себя в больнице?

Король рэпа

Про Эльмина Гулиева известно, что какое-то время жил в Омске. Уже тогда пытался зарабатывать чтением рэпа, появлялся с микрофоном в различных ночных клубах.

Фото © VK / Эльмин Гулиев

Здесь, в Москве, в октябре 2017 года успел купить злополучный белый автомобиль Infinity FX37 2011 года выпуска, которому сразу решил придать более агрессивный и зловещий вид. Машина получила новый спортивный "обвес" и рокочущий выхлоп.

За почти три года владения машиной он трижды попадал в ДТП. Сейчас у рэпера имеется четыре неоплаченных штрафа ГИБДД на сумму в семь тысяч рублей. Кроме того, он оставил в Омске какие-то долги — около 25 тысяч рублей. Судебные приставы открыли на него исполнительное производство и пытаются взыскать эти деньги.

Встреча на перекрёстке

Второй участвовавший в аварии автомобиль — "мерседес", — оказалось, принадлежит ООО "Фирма Стройпрогресс", владельцем которой является 56-летний Альберт Джуссоев, лидер движения "Вперёд, Осетия!".

После войны 2008 года он оказался в жёсткой оппозиции тогдашнему президенту республики Эдуарду Кокойты. В 2009 году генпрокуратура Южной Осетии объявила его в розыск, и с тех пор Джуссоев жил в Москве.