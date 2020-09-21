Блогерша устроила жаркие съёмки, забравшись на полицейскую машину, и оказалась в участке

21-летняя блогерша и участница шоу "Большой брат" Эмми Расс из Гамбурга, Германия, решила сделать очередное эффектное фото для своего инстаграма, где у неё 161 тыс. подписчиков. И выбрала для этого весьма необычную локацию. Девушке приглянулась патрульная машина, стоявшая у полицейского участка.
Белокурая красавица в мини-юбке забралась на капот автомобиля, приняла соблазнительную позу и игриво схватила себя за хвостик. А сделать провокационный кадр попросила свою маму. Однако заметившие подобное "безобразие" правоохранители затею девушки не оценили. Они попросили её слезть с машины и доставили в участок, пишет Daily Star.
По словам стражей порядка, во время фотосессии Эмми оставила на автомобиле вмятины. И, если вина девушки будет доказана, ей грозит штраф в несколько сотен евро. Однако сама блондинка отрицает, что это она повредила машину.
Да, наши патрульные машины могут выглядеть очень сексуальными! Вы можете сфотографировать их! Но, пожалуйста, убедитесь, что не повредили их в процессе. Залезать на машину — это уже слишком!