Блогерша устроила жаркие съёмки, забравшись на полицейскую машину, и оказалась в участке

21-летняя блогерша и участница шоу "Большой брат" Эмми Расс из Гамбурга, Германия, решила сделать очередное эффектное фото для своего инстаграма, где у неё 161 тыс. подписчиков. И выбрала для этого весьма необычную локацию. Девушке приглянулась патрульная машина, стоявшая у полицейского участка.

Фото © Instagram / emmyruss1

Белокурая красавица в мини-юбке забралась на капот автомобиля, приняла соблазнительную позу и игриво схватила себя за хвостик. А сделать провокационный кадр попросила свою маму. Однако заметившие подобное "безобразие" правоохранители затею девушки не оценили. Они попросили её слезть с машины и доставили в участок, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / emmyruss1

По словам стражей порядка, во время фотосессии Эмми оставила на автомобиле вмятины. И, если вина девушки будет доказана, ей грозит штраф в несколько сотен евро. Однако сама блондинка отрицает, что это она повредила машину.

Фото © Instagram / emmyruss1