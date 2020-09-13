Французская модель Паулин Танто решила показать в "Инстаграме", как на ней сидит белая кофта от Fashion Nova. Однако подошла к делу с большим энтузиазмом и настолько увлеклась, что забыла про остальную одежду.
Инста-дива устроила жаркие съёмки в постели, то обнажая грудь, то вообще убирая нижнее бельё, чтобы оно не мешало любоваться её соблазнительными формами. На эффектных селфи девушка демонстрировала сильно загорелое тело, украшенное татуировками, и принимала откровенные позы.
На инстаграм девушки подписано 4,6 млн человек. И фанаты не могли пройти мимо такой съёмки. Вместо осуждения они восхищались фигурой Паулин и отмечали, что её формы мотивируют на занятия спортом.
Потрясающее тело
Идеальная девушка
Мотивация к тренировкам
"Конкуренцию" в горячих снимках Паулин составляет её собственная сестра-близнец Матильда. Девушки периодически устраивают совместные фотосессии, и количество их поклонников начинает расти удвоенными темпами.
WOW-girls
Модель так увлеклась, делая селфи в постели, что забыла про нижнее бельё
сегодня в 08:00
Модель с пышными формами хочет самую тонкую талию в мире и уже потратила 9 млн на пути к мечте
вчера в 16:00
15 знаменитых красоток, которые не стали скрываться и сами показали, как выглядят без макияжа
вчера в 12:00