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Модель так увлеклась, делая селфи в постели, что забыла про нижнее бельё

Девушке удалось заставить фанатов прильнуть к экранам.

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Фото © Instagram / popstantot

Французская модель Паулин Танто решила показать в "Инстаграме", как на ней сидит белая кофта от Fashion Nova. Однако подошла к делу с большим энтузиазмом и настолько увлеклась, что забыла про остальную одежду.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Инста-дива устроила жаркие съёмки в постели, то обнажая грудь, то вообще убирая нижнее бельё, чтобы оно не мешало любоваться её соблазнительными формами. На эффектных селфи девушка демонстрировала сильно загорелое тело, украшенное татуировками, и принимала откровенные позы.

Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

На инстаграм девушки подписано 4,6 млн человек. И фанаты не могли пройти мимо такой съёмки. Вместо осуждения они восхищались фигурой Паулин и отмечали, что её формы мотивируют на занятия спортом.

Потрясающее тело

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Фото © Instagram / popstantot

Фото © Instagram / popstantot

Идеальная девушка

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Мотивация к тренировкам

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"Конкуренцию" в горячих снимках Паулин составляет её собственная сестра-близнец Матильда. Девушки периодически устраивают совместные фотосессии, и количество их поклонников начинает расти удвоенными темпами.

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