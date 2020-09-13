Парня принимали за бойфренда 15-летней девочки, пока не узнали, кто он и сколько ему лет

15-летняя Ци Бао из Ланьчжоу, Китай, и её отец Тонгян стали звёздами местных соцетей, в последние месяцы привлекая к себе немало внимания. А всё потому, что пользователи заметили одну странность — родитель школьницы "застыл во времени".

Фото © HK01

Дело в том, что 35-летний мужчина выглядит настолько молодо, что учителя и одноклассники Ци Бао принимают его за ровесника девочки либо студента колледжа, пишет Oddity Central.

Фото © HK01

Тонгян не только внешне почти не изменился с тех времён, когда его дочь была совсем малышкой. Он сохранил юношеский задор и ведёт себя так, будто между ним и Ци Бао нет 20-летней разницы в возрасте. Они отлично ладят, шутят и больше напоминают добрых друзей.

Фото © HK01

Что порой приводит к недоразумениям. Когда парни видят Ци Бао рядом с таким молодым и красивым молодым человеком, с которым она близко общается, то принимают отца девушки за её бойфренда. Тем не менее родитель строг во всём, что касается учёбы. Здесь он не даёт дочке спуска.

Фото © HK01