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Парня принимали за бойфренда 15-летней девочки, пока не узнали, кто он и сколько ему лет

Многие подростки мечтают быть на одной волне со своими родителями, что и удалось этой девочке.

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Фото © HK01

15-летняя Ци Бао из Ланьчжоу, Китай, и её отец Тонгян стали звёздами местных соцетей, в последние месяцы привлекая к себе немало внимания. А всё потому, что пользователи заметили одну странность — родитель школьницы "застыл во времени".

Фото © HK01

Фото © HK01

Дело в том, что 35-летний мужчина выглядит настолько молодо, что учителя и одноклассники Ци Бао принимают его за ровесника девочки либо студента колледжа, пишет Oddity Central.

Фото © HK01

Фото © HK01

Тонгян не только внешне почти не изменился с тех времён, когда его дочь была совсем малышкой. Он сохранил юношеский задор и ведёт себя так, будто между ним и Ци Бао нет 20-летней разницы в возрасте. Они отлично ладят, шутят и больше напоминают добрых друзей.

Фото © HK01

Фото © HK01

Что порой приводит к недоразумениям. Когда парни видят Ци Бао рядом с таким молодым и красивым молодым человеком, с которым она близко общается, то принимают отца девушки за её бойфренда. Тем не менее родитель строг во всём, что касается учёбы. Здесь он не даёт дочке спуска.

Фото © HK01

Фото © HK01

Поклонники уже окрестили Тонгяна "самым красивым папой в мире". Однако он не прибегает ни к каким хитростям, чтобы хорошо выглядеть, просто умывает лицо с мылом.

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