Парня принимали за бойфренда 15-летней девочки, пока не узнали, кто он и сколько ему лет

15-летняя Ци Бао из Ланьчжоу, Китай, и её отец Тонгян стали звёздами местных соцетей, в последние месяцы привлекая к себе немало внимания. А всё потому, что пользователи заметили одну странность — родитель школьницы "застыл во времени".
Дело в том, что 35-летний мужчина выглядит настолько молодо, что учителя и одноклассники Ци Бао принимают его за ровесника девочки либо студента колледжа, пишет Oddity Central.
Тонгян не только внешне почти не изменился с тех времён, когда его дочь была совсем малышкой. Он сохранил юношеский задор и ведёт себя так, будто между ним и Ци Бао нет 20-летней разницы в возрасте. Они отлично ладят, шутят и больше напоминают добрых друзей.
Что порой приводит к недоразумениям. Когда парни видят Ци Бао рядом с таким молодым и красивым молодым человеком, с которым она близко общается, то принимают отца девушки за её бойфренда. Тем не менее родитель строг во всём, что касается учёбы. Здесь он не даёт дочке спуска.
Поклонники уже окрестили Тонгяна "самым красивым папой в мире". Однако он не прибегает ни к каким хитростям, чтобы хорошо выглядеть, просто умывает лицо с мылом.
WOW-news
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