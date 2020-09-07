Милое видео: трёхлетняя девочка расстроилась до глубины души, узнав, что не выйдет замуж за папу

Дженна Аткинсон из США поделилась в "Инстаграме" роликом, который тронул не одно сердце. Мама сняла, как её трёхлетняя дочка Белла пережила настоящую трагедию. С её точки зрения, конечно. Девочка рыдала горькими слезами, узнав страшную правду: она никогда не сможет выйти замуж за сказочного принца — своего папу Мэтта.

Видео © Instagram / jennaatkinsonp5

Малышка увидела фото со свадьбы мамы и папы и поняла, что Мэтт уже женат. Она протянула в камеру пальчик, на который так и не наденут заветное кольцо, и зарыдала ещё сильнее под расспросы мамы. Тогда Дженна успокоила малышку, сказав, что замужем за папой будут они обе.

Фото © Instagram / jennaatkinsonp5

Только на странице у Дженны ролик посмотрели более 11 тысяч раз, назвав реакцию девочки самой милой на свете.

Что ж, благодаря этому папа Мэтт почувствует себя самым любимым человеком на планете! Так мило niki143xo