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Милое видео: трёхлетняя девочка расстроилась до глубины души, узнав, что не выйдет замуж за папу

Для маленькой девочки папа — лучший мужчина на свете.

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Видео © Instagram / jennaatkinsonp5

Дженна Аткинсон из США поделилась в "Инстаграме" роликом, который тронул не одно сердце. Мама сняла, как её трёхлетняя дочка Белла пережила настоящую трагедию. С её точки зрения, конечно. Девочка рыдала горькими слезами, узнав страшную правду: она никогда не сможет выйти замуж за сказочного принца — своего папу Мэтта.

Видео © Instagram / jennaatkinsonp5

Малышка увидела фото со свадьбы мамы и папы и поняла, что Мэтт уже женат. Она протянула в камеру пальчик, на который так и не наденут заветное кольцо, и зарыдала ещё сильнее под расспросы мамы. Тогда Дженна успокоила малышку, сказав, что замужем за папой будут они обе.

Фото © Instagram / jennaatkinsonp5

Только на странице у Дженны ролик посмотрели более 11 тысяч раз, назвав реакцию девочки самой милой на свете.

Что ж, благодаря этому папа Мэтт почувствует себя самым любимым человеком на планете! Так мило

niki143xo

Это самая милая вещь на свете

kookakuddy_

Двухлетняя внучка попалась на краже сладостей, и видео с её реакцией пригодится на все случаи жизни

Малышка решила не сдаваться так просто.

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