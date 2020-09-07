Девушки примерили ремень безопасности на голую грудь, напомнив, что самое главное за рулём: 10 фото

Seat belt Challenge появился ещё в год, когда молодёжная организация провела месячный флешмоб, во время которого нужно было сфотографироваться с пристёгнутым ремнём безопасности
Фото © Instagram / mihiela_simona и vehicleselfiepage2020
Затем его подхватила Дания Сафа, создав отдельный инстаграм-аккаунт, посвящённый челленджу. Причиной послужила смерть её друга, который мог бы спастись в ДТП, пристегнись он перед поездкой
Фото © Instagram / blacktttuesday и kekelou420
Но внезапно красотки "Инстаграма" начали выкладывать свои селфи из машин с тем же самым хештегом. С единственной разницей — их фото отличались поразительной откровенностью
Фото © Instagram / big.enos.954 и bonditattoocare
Девушки оголяли для снимков грудь, собирая множество лайков и продвигая челлендж в массы. Сейчас по этому хештегу можно найти больше двух тысяч публикаций, пишет Yahoo
Фото © Instagram / franklin___ и vehicleselfiepage2020
Можно было бы возмутиться такой репрезентацией доброго флешмоба, но зачем? Ведь девушки, сами того не зная, смогли помочь в распространении идеи о том, что в машине всегда нужно пристёгиваться
Фото © Instagram / courtneytillia и vehicleselfiepage2020
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