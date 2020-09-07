Девушки примерили ремень безопасности на голую грудь, напомнив, что самое главное за рулём: 10 фото

Seat belt Challenge появился ещё в год, когда молодёжная организация провела месячный флешмоб, во время которого нужно было сфотографироваться с пристёгнутым ремнём безопасности

Фото © Instagram / mihiela_simona и vehicleselfiepage2020

Затем его подхватила Дания Сафа, создав отдельный инстаграм-аккаунт, посвящённый челленджу. Причиной послужила смерть её друга, который мог бы спастись в ДТП, пристегнись он перед поездкой

Фото © Instagram / blacktttuesday и kekelou420

Но внезапно красотки "Инстаграма" начали выкладывать свои селфи из машин с тем же самым хештегом. С единственной разницей — их фото отличались поразительной откровенностью

Фото © Instagram / big.enos.954 и bonditattoocare

Девушки оголяли для снимков грудь, собирая множество лайков и продвигая челлендж в массы. Сейчас по этому хештегу можно найти больше двух тысяч публикаций, пишет Yahoo

Фото © Instagram / franklin___ и vehicleselfiepage2020

Можно было бы возмутиться такой репрезентацией доброго флешмоба, но зачем? Ведь девушки, сами того не зная, смогли помочь в распространении идеи о том, что в машине всегда нужно пристёгиваться