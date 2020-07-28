Девушки-врачи снялись в бикини назло коллегам, которые провели целое исследование о вреде таких фото

В соцсетях активно набирает обороты флешмоб под хештегом #MedBikini, под которым красавицы из медицинской сферы выкладывают свои снимки в купальниках

Фото © Twitter / Daisy Sanchez

Но у такого праздника для глаз весьма печальный повод. Группа хирургов опубликовала исследование, которое, по их мнению, помогло бы девушкам-врачам

Фото © Twitter / Janelle Quintana

В исследовании говорится, что девушкам этой профессии не стоит фотографироваться в купальниках или с алкогольными напитками в руках, ведь это неблагоприятно влияет на их репутацию и профессионализм

Фото © Instagram / lilisa516

Среди девушек-специалистов поднялось серьёзное возмущение, которое вылилось в соцсети и новый хештег, пишет Daily Dot

Фото © Instagram / gabrielalaboissiere

Красавицы из всех отраслей медицины принялись выкладывать фото в бикини, негодуя на тему того, как наличие личной жизни делает их менее опытными или сопереживающими

Фото © Instagram / realheroes9

Девушек также поддержали и мужчины-коллеги, которые делились фото в плавках и спрашивали, не вредят ли такие снимки их профессионализму или это распространяется лишь на женский пол

Фото © Instagram / sammybepharmd

После такого всплеска статью быстро отозвали, а журнал и один из авторов принесли свои публичные извинения. Но недовольных пользователей Сети это не удовлетворило