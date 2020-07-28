Девушка хвасталась богатой жизнью, но подписчики тут же перестали завидовать, увидев её парня

Молодая американка привыкла хвастаться в соцсетях роскошной жизнью. Дорогие машины, путешествия, одежда известных брендов — 22-летняя Алисса Рене Гутьерес ни в чём себе не отказывает, обходясь при этом без работы. Однако, как оказалось, завидовать тут нечему.

Фото © Instagram / alyssag36

Всё началось с того, что девушка выложила фото с возлюбленным в честь их второй годовщины отношений и подписчики не смогли скрыть разочарования. Оказалось, что бойфренд Алиссы старше её на 31 год. И многие заподозрили, что именно он является причиной такой праздной жизни девушки. В комментариях пользователи пытались образумить её, но та не стала их слушать.

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Фото © Instagram / alyssag36

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В ответ на все гневные упрёки Алисса записала вместе с бойфрендом видео. В нём девушка объяснила, что она счастлива и это самое главное. Алисса по-настоящему любит своего избранника, вместе они мечтают о том, чтобы создать семью.

Видео © TikTok / Alyssa G