Землевладелец выставил на продажу участок в придачу с сестрой, которая разочаровалась в любви

Житель Индонезии опубликовал объявление о продаже участка, которое повергло в шок не только его соотечественников, но и всех пользователей Интернета. Землевладелец по имени Арис Софиянто написал в Facebook следующее: "Продаётся участок земли площадью 72 квадратных метра Гондангманисе, Кудус (Центральная Ява). Также в него входит асфальтированный подъездной путь длиной в пять метров. Цена — 100 миллионов рупий". Однако больше всего потенциальных клиентов заинтересовало примечание к объявлению, сообщает Kompas.com.