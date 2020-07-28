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Землевладелец выставил на продажу участок в придачу с сестрой, которая разочаровалась в любви

Причём девушка оказалась настолько красивой, что желающие уже выстроились в очередь.

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Фото © Facebook

Житель Индонезии опубликовал объявление о продаже участка, которое повергло в шок не только его соотечественников, но и всех пользователей Интернета. Землевладелец по имени Арис Софиянто написал в Facebook следующее: "Продаётся участок земли площадью 72 квадратных метра Гондангманисе, Кудус (Центральная Ява). Также в него входит асфальтированный подъездной путь длиной в пять метров. Цена — 100 миллионов рупий". Однако больше всего потенциальных клиентов заинтересовало примечание к объявлению, сообщает Kompas.com.

Примечание: если покупатель нас устроит, то в придачу к участку достанется моя сестра, которая, так вышло, ищет серьёзных отношений

Арис Софиянто

Фото © Facebook

К объявлению Арис приложил фотографию указанной девушки, которая оказалась достаточно симпатичной. Благодаря этому объявление быстро распространилось по Сети, и вскоре журналисты нашли самого землевладельца. Мужчина объяснил, что действительно хочет помочь своей сестре, которая разочаровалась в любви. Девушка, которую зовут Дьюи, подтвердила его слова, а также добавила, что уже получила несколько интересных предложений.

Я дважды разводилась, поэтому хочется найти хорошего партнёра, который полюбит меня такой, какая я есть

Дьюи

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