Самый богатый депутат России и крабовый король: кто такой Дмитрий Пашов, бизнес которого пытается купить Собчак

Скандал вокруг крабового бизнеса, долю в котором хочет выкупить телеведущая Ксения Собчак, вышел на новый виток. Налоговики на Сахалине снова отказались зарегистрировать эту сделку, по которой 40% крабового бизнеса отошло бы телеведущей. Сейчас компании принадлежат сахалинцу Дмитрию Пашову, который оказался самым богатым депутатом в России. Кто он такой, как ему удалось построить рыбную империю и остаться при ней даже после заочного ареста своего главного партнёра — Олега Кана, объявленного в розыск за организацию убийства, — в материале Лайфа.

Делёжка крабовой империи началась после того, как Олег Кан, которого называют главным неформальным владельцем этого бизнеса, оказался под уголовным преследованием и сбежал из страны. До 2019-го компании "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс" (КУК), где Кан выступил сооснователем, были крупнейшими добытчиками краба на Дальнем Востоке, имея квоты на вылов этого животного 19 000 тонн (добыча краба в России разрешена по квотам, которые выдаёт государство). Эти предприятия заработали в прошлом году более 17 млрд рублей, следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс".

В прошлом году сооснователь бизнеса Олег Кан стал обвиняемым по уголовному делу. Следственный комитет заподозрил его в организации убийства десятилетней давности, жертвой которого стал предприниматель Валерий Пхиденко. Кроме того, его обвинили в контрабанде краба и незаконной ловле. Кан бросил крабовые предприятия и сбежал за границу.

Заработал больше своего бизнеса

Бизнес сосредоточил в своих руках давний партнёр Кана Дмитрий Пашов, председатель правления Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области, то есть фактически — главный рыбак Сахалина. Пашов также является депутатом Сахалинской областной думы. Forbes назвал его самым богатым госслужащим и парламентарием в России.

За 2019 год, согласно декларации, опубликованной Сахалинской областной думой, Пашов заработал 6,2 миллиарда рублей. Трудно представить, как депутату это удалось, учитывая, что его главный бизнес-актив (компания "Монерон") заработал за прошлый год 4,8 миллиарда рублей.

Жена-землевладелица

Конечно, на Пашова оформлено ещё два десятка коммерческих структур, связанных с ловлей рыбы на Сахалине и в Приморье, но подавляющее большинство из них уже закрыты. По недвижимости Пашов отчитался скромно, указав одну квартиру. Зато его жена оказалась обладателем 1000 квадратных метров земли, жилого дома (228 кв. м) и квартиры (124 кв. м).

Ловцы краба vs ФСБ

Фото © ТАСС / Лев Федосеев

С Каном Пашов, похоже, познакомился в 90-х. Во всяком случае, в 1996-м Пашов был заместителем гендиректора совместного российско-японского предприятия "Вакканай" в Невельске, руководителем и владельцем которого являлся Олег Кан.

До 2012 года Пашов также руководил ООО "Приморская рыболовная компания", фигурирующем в уголовном деле о контрабанде краба, где обвиняемым выступает Олег Кан. В том же деле упоминаются ещё две вышеназванные компании — "Монерон" и "Курильский универсальный комплекс". Последняя ранее принадлежала сыну беглого бизнесмена Александру Кану, который после начала уголовного разбирательства продал свои доли в крабовом бизнесе. Он также покинул и пост президента фонда "Родные острова", созданного рыбопромышленниками для реализации социальных проектов.

В УФСБ сомневались, что эти компании сполна соблюдают таможенное законодательство при продаже краба за рубеж. "Монерону" неоднократно приходилось судиться с пограничниками. Из судебных актов следует, что суда компании пересекали водную границу России без разрешения ФСБ. Один из споров был связан со сделкой на 700 тысяч долларов (вывоз 22 тонн краба в Южную Корею).

Весной 2020 года долю в бизнесе, связанном с Олегом Каном, захотела приобрести телеведущая Ксения Собчак. Она даже успела заключить соглашение, но Южно-Сахалинский городской суд сделку запретил, арестовав активы компаний КУК и "Монерон".

Не убийство, так неуплата налогов

Собчак оспорила запрет, но у государства появились новые претензии к компаниям, связанным с Олегом Каном (КУК и "Монерон"). На этот раз уголовное преследование касалось неуплаты 4 миллиардов рублей налогов. Эта огромная сумма сравнима со стоимостью двух российских самолётов Superjet. Гендиректор коллекторского бюро Дмитрий Жданухин говорит, что крупный бизнес мог недоплатить государству такую сумму, например, не выплачивая налог на добавленную стоимость, который составляет 20% от проданной продукции.