"Богатые дедульки часто так делают". Психолог предсказала итог отношений Петросяна с молодой женой

Психолог Вероника Степанова предположила, чем закончатся отношения юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой. Она уверена, что ничего хорошего из этого брака не выйдет.

— Он поступает по отношению к своей жене довольно жестоко. Богатые дедульки часто так делают. Они насладятся, пока могут, а потом разъедутся. Вроде как он её держит где-то, не бросает, но не даёт ей строить свою личную жизнь, — заявила Степанова в эфире своего ютуб-канала.

Эксперт уверена, что с каждым годом минусов в этих отношениях для Брухуновой будет всё больше, поскольку старость Петросяна неизбежна. Более того, отметила психолог, пострадает и их совместный ребёнок Ваган.

По словам Степановой, в 75 лет обзаводиться потомством "эгоистично", поскольку может случиться так, что артист не успеет отвести сына в первый класс, побывать на выпускном или свадьбе. Она добавила, что сверстники ребёнка будут воспринимать его отца не как папу, а как дедушку или даже прадедушку, что создаст для мальчика дискомфорт.