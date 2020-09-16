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Дедушка, а ты точно папа? Звёзды российского шоубиза, которые стали родителями после 70 лет

Сегодня Евгений Петросян наконец-то показал своего маленького сына подписчикам в "Инстаграме", чем вызвал небывалое оживление. Но известный комик не единственный папа, который может похвастаться поздним пополнением в семье. Вспоминаем самых смелых звёзд, которым возраст не помешал завести ребёнка.

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Фото © Instagram / emmanuil_vitorgan

Комик Евгений Петросян завёл второго ребёнка в 74 года, будучи в браке с пятой женой — Татьяной Брухуновой

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Фото © Instagram / petrosyanevgeny

Актёра Эммануила Виторгана третья жена, Ирина Млодик, порадовала в 79 лет, родив ему вторую общую дочь

Фото © Instagram / emmanuil_vitorgan

Фото © Instagram / emmanuil_vitorgan

Актёру Владимиру Стеклову четвёртая жена, Ирина Дерягина, сделала на 70-летие лучший подарок, родив дочь

Фото © Instagram / vladimirsteklov

Фото © Instagram / vladimirsteklov

Актёру и режиссёру Борису Галкину в 70 лет повезло снова стать отцом, когда его четвёртая жена, Инна Разумихина, родила ему дочь

Фото © YouTube / Россия-1

Фото © YouTube / Россия-1

Актёра Ивана Краско судьба не обделила детьми. В браке с третьей женой, Натальей Вяль, он обзавёлся двумя сыновьями, став счастливым отцом в 71 и 74 года

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Петросян терпит ссоры с молодой женой, которая сама их устраивает насчёт его дочери

Викторина Петросян открыто не поддерживает все решения отца насчёт его новой супруги.

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