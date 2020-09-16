Дедушка, а ты точно папа? Звёзды российского шоубиза, которые стали родителями после 70 лет

Комик Евгений Петросян завёл второго ребёнка в 74 года, будучи в браке с пятой женой — Татьяной Брухуновой

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Актёра Эммануила Виторгана третья жена, Ирина Млодик, порадовала в 79 лет, родив ему вторую общую дочь

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Актёру Владимиру Стеклову четвёртая жена, Ирина Дерягина, сделала на 70-летие лучший подарок, родив дочь

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Актёру и режиссёру Борису Галкину в 70 лет повезло снова стать отцом, когда его четвёртая жена, Инна Разумихина, родила ему дочь

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Актёра Ивана Краско судьба не обделила детьми. В браке с третьей женой, Натальей Вяль, он обзавёлся двумя сыновьями, став счастливым отцом в 71 и 74 года