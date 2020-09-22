"Хотела сойти, но решила не сдаваться". 76-летняя бегунья обогнала тысячу человек на марафоне в Москве

Многие из них оказались младше женщины на 30, 40 и даже 50 лет.

Тысячу человек обогнала во время марафона в Москве 76-летняя Людмила Колобанова из подмосковного Реутова. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На преодоление 42 километров 195 метров известной в Реутове спортсменке потребовалось пять часов и 29 минут.

— Я вышла на дистанцию после травмы задней поверхности бедра. На 19-м километре хотела сойти с дистанции из-за боли, но решила не сдаваться. Приняла болеутоляющее и всё-таки пришла к финишу, — поделилась Людмила.

Свой забег она посвятила 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию наукограда Реутова. За время прохождения дистанции пенсионерка потеряла 2,5 кг веса, очень устала, но осталась довольна результатом.

— Мне удалось обойти конкурентов на 30–40 и даже 50 лет младше меня, и было очень трогательно, когда подходили люди, поздравляли с прохождением дистанции и искренне говорили о том, что, глядя на меня, они стали бегать. А организаторы прислали благодарность со словами "спасибо, что вы есть", — заключила спортсменка.