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Регион
Опубликовано 22 сентября 2020, 00:47
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"Хотела сойти, но решила не сдаваться". 76-летняя бегунья обогнала тысячу человек на марафоне в Москве

Людмила Колобанова. Фото © Реут / Дарья Спасова

Людмила Колобанова. Фото © Реут / Дарья Спасова

Многие из них оказались младше женщины на 30, 40 и даже 50 лет.

Тысячу человек обогнала во время марафона в Москве 76-летняя Людмила Колобанова из подмосковного Реутова. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

На преодоление 42 километров 195 метров известной в Реутове спортсменке потребовалось пять часов и 29 минут.

Я вышла на дистанцию после травмы задней поверхности бедра. На 19-м километре хотела сойти с дистанции из-за боли, но решила не сдаваться. Приняла болеутоляющее и всё-таки пришла к финишу, поделилась Людмила.

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Свой забег она посвятила 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию наукограда Реутова. За время прохождения дистанции пенсионерка потеряла 2,5 кг веса, очень устала, но осталась довольна результатом.

Мне удалось обойти конкурентов на 30–40 и даже 50 лет младше меня, и было очень трогательно, когда подходили люди, поздравляли с прохождением дистанции и искренне говорили о том, что, глядя на меня, они стали бегать. А организаторы прислали благодарность со словами "спасибо, что вы есть", — заключила спортсменка.

Ранее тренер рассказала, как с помощью бега повысить иммунитет к вирусным инфекциям.

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Дарья Хомякова
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