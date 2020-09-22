Трамп сомневается, что Украина заплатит за американское оружие

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, оплатит ли Украина поставки американских противотанковых комплексов Javelin. Он добавил, что администрация его предшественника Барака Обамы отправляла Незалежной лишь "подушки", а не оружие.

— Мы передаём противотанковые ракеты Украине. Мы продаём их — в теории. Не знаю, получим ли мы когда-либо деньги, — сказал глава Белого дома на предвыборном митинге в Дейтоне. — Пока Обама посылал на Украину подушки, я отправил противотанковые ракеты.

Также Трамп прокомментировал военные разработки США, назвав гиперзвуковые ракеты "гидрозвуковыми". Затем он пояснил, что называет их "супер-пупер", чтобы так было яснее обывателям. Глава Белого дома в очередной раз отметил, что таких вооружений нет ни у России, ни у Китая, "ни у кого".

Кроме того, в своём выступлении американский лидер вновь подчеркнул хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что "ладить — это умно", несмотря на все проблемы в отношениях между двумя странами.

Помимо этого Трамп раскритиковал международную политику своего экс-советника Джона Болтона и сказал, что США участвовали бы "в пятой мировой войне", если бы он слушал советы "идиота Джона Болтона".