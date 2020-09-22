Лавров назвал абсурдными попытки пересмотреть историю в преддверии юбилея ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках недели высокого уровня 75-й сессии Генассамблеи ООН записал видеообращение от лица государств — членов ОДКБ, в котором призвал не допускать попыток пересмотра истории.

Лавров напомнил, что 75 лет назад была заложена Организация Объединённых Наций и её целью было не допустить новых войн. Однако спустя время некоторые воспринимают этот исторический шаг как должное, хотя путь к нему лежал через подвиг победы над фашизмом.

— На этом фоне абсолютно абсурдными выглядят попытки пересмотреть историю, принизить роль народов, внёсших определяющий вклад в победу над фашизмом. Память о погибших в то страшное время священна. Мы все должны помнить уроки истории, чтить подвиг воинов-освободителей, обеспечить сохранность воздвигнутых во их славу памятников, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД напомнил, что цели, сформулированные 75 лет назад, становятся всё более актуальными на фоне мировых вызовов, таких как борьба с терроризмом и пандемия коронавируса. Дипломат отметил, что Организация Объединённых Наций должна оставаться целостной и эффективной структурой, а одной из главных задач мирового сообщества продолжает являться урегулирование конфликтов исключительно мирными средствами в рамках переговоров и на основе международного права.

— Нам необходимо вновь, как и в 1945 году, отбросить разногласия и объединиться во имя решения общих задач с опорой на равноправный диалог и обоюдное уважение интересов. Площадка ООН создаёт для этого все необходимые условия, — заключил Лавров.