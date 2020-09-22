Врач объяснил, почему не стоит заливать осеннюю тоску алкоголем

Холодная погода и дожди делают осень традиционным временем для осенних депрессий. Некоторые обращаются со своими проблемами к психотерапевтам, а кто-то пытается решить проблему алкоголем. Почему этого не стоит делать, объяснил доктор медицинских наук, профессор Борис Положий.

Специалист подчеркнул, что спиртное лишь на короткий срок принесёт облегчение, но затем может сформировать зависимость. Тогда депрессивные состояния начнут повторяться не только осенью, но и в другие сезоны.

— Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую. Алкоголь на какое-то время улучшает состояние, но это не повод, чтобы его использовать в качестве лекарства, — пояснил Положий в интервью радио Sputnik.

Профессор подчеркнул, что есть более действенные и безопасные средства, чтобы облегчить состояние при депрессии. По его словам, физическую нагрузку, например прогулку или пробежку, можно сравнить с антидепрессантами. Если же симптомы продолжают ухудшаться, следует обратиться к психотерапевту или психиатру.