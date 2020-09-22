Россиян предупредили о росте цен на новостройки

Цены на жильё в новостройках в России возрастут на 12-15% к концу года, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на прогнозы аналитиков рынка недвижимости.

По словам экспертов, это связано с популярностью льготной ипотеки под 6,5% и с тем, что на рынок выйдут люди, решившие снять банковские вклады и вложить их в жилплощадь. Отмечается, что рост фиксируется уже около двух лет. Так, за 2019 год стоимость выросла также на 15, а в некоторых случаях и на 20%.

В настоящее время один квадратный метр жилья в новостройке оценивается в среднем в 80,4 тысячи рублей, что, отмечают аналитики, на 3% выше, чем в августе. Причиной стремительного подорожания названо превышение спроса над предложением. Кроме того, сыграл роль так называемый отложенный спрос, который возник после снятия антикоронавирусных мер.

На рынке вторичной недвижимости также ожидается рост цен на 7%, в основном из-за подорожания новостроек.