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Названы риски хранения пенсии на банковской карте

В частности, средства могут заблокировать при наличии задолженности.

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Хранение пенсии на банковской карте может обернуться приостановкой её выплат, в случае если не снимать деньги на протяжении полугода, рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

Приостановить пенсию могут, если вы не получали её на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства, — приводит его слова агентство "Прайм".

Особенности национальных пенсий. Какие выплаты получают пожилые люди в разных странах

Житель развитой, цивилизованной страны имеет право на получение пенсии. Сумма её везде разная и зависит от определённых факторов. Лайф расскажет, сколько получают пенсионеры за границей.

Для того чтобы возобновить выплаты, придётся обращаться в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Также пенсионеры могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Кроме того, возможна блокировка карты по решению суда из-за наличия задолженности, например по ЖКХ.

Ранее Лайф сообщал, что в 2021 году в России вырастет среднегодовой размер пенсии.

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