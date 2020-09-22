Названы риски хранения пенсии на банковской карте

Хранение пенсии на банковской карте может обернуться приостановкой её выплат, в случае если не снимать деньги на протяжении полугода, рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

— Приостановить пенсию могут, если вы не получали её на протяжении шестимесячного срока. Такое может произойти с гражданами, которые способны обойтись без подобных выплат от государства, — приводит его слова агентство "Прайм".

Для того чтобы возобновить выплаты, придётся обращаться в территориальное подразделение фонда для подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами.

Также пенсионеры могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Кроме того, возможна блокировка карты по решению суда из-за наличия задолженности, например по ЖКХ.