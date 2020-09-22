Настойчивый украинский хакер дважды сорвал и трижды испортил концерты любимой певицы

В Киеве задержан хакер, который дважды сорвал и трижды испортил концерты любимой певицы. Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции Украины.

Имя артистки не названо, однако, как сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на осведомлённый источник, речь идёт об украинской певице Христине Соловий. Ей 27 лет, девушка является исполнительницей и автором песен в жанре народной музыки и фолк-рока. Отмечается, что организаторы из-за действий компьютерного хулигана отказались заниматься её выступлениями.

Христина Соловий. Фото © Instagram / soloviyka

Киберполиция установила, что 24-летний правонарушитель, имея определённые навыки, неоднократно блокировал бронирования билетов на концерты любимой певицы. Мужчина осуществлял DDoS-атаки на сайты и настроил бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям в покупке билетов. При этом злоумышленник использовал иностранные VPN-сервисы.

В результате таких действий два концерта певицы были отменены. Ещё три произошли в присутствии лишь 30% зрителей. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен (более 1,3 миллиона рублей).

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит хакеру, — лишение свободы сроком до шести лет.