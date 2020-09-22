Впервые за полгода в России снизились цены на бензин

В России впервые с апреля оптовые и биржевые цены на бензин снизились на 2–3%, сообщают "Известия" со ссылкой на подсчёты экспертов.

По данным за прошлую неделю, бензин АИ-92 на опте подешевел на 908 рублей — до 48 265 рублей за тонну. На бирже цены снизились на 852 рубля — до 47 966 рублей. На заправках в розничной продаже по стране стоимость практически не изменилась, оставшись на уровне 43,53 рубля за литр. Только в Южном федеральном округе она снизилась на 6 копеек — до 44,23.

АИ-95 оптом стал стоить меньше на 682 рубля (49 091 рубль за тонну), на бирже — на 374 рубля (49 116 рублей). В Приволжском и Южном округах розничная цена упала на две копейки — до 49,09 и 46,6 рубля соответственно.

Эксперты отмечают, что этим летом из-за закрытия границ россияне массово путешествовали по России, поэтому спрос на топливо вырос. Нефтяники поставили на рынок бензин с запасом, однако в сентябре потребность уменьшилась и образовалось избыточное предложение, которое и вызвало колебание цен.

Согласно прогнозу аналитиков, ситуация выровняется, поскольку НПЗ встали на ремонт, в том числе внеплановый, и стоимость не покажет рекордных минусовых отметок.