Российские банки начали перечислять зарплату по номеру телефона

В России полноценно заработал сервис переводов через систему быстрых платежей от компаний физическим лицам по номеру мобильного телефона, сообщают "Известия".
С его помощью работодатели смогут начислять сотрудникам зарплату, микрофинансовые организации — передавать кредитные средства, а магазины — оформлять возвраты.
Эксперты отмечают, что такая система позволит избежать навязывания карт определённого банка со стороны компаний. Работнику будет достаточно предоставить номер телефона, по которому будут производиться выплаты на привязанную карточку.
Финансовые хитрости. За что могут заблокировать карту и списать деньгиВ августе почти ежедневно стали появляться новости о том, что клиенту банка или заблокировали карту, или списали с неё деньги. В полиции нескольких регионов даже призвали граждан быть бдительными, так как стало немало жалоб на мошенников. Лайф разобрался, за что банки блокируют карты клиентов и как избежать пропажи денег со счёта.
В настоящее время разрабатываются механизмы урегулирования между физическими и юридическими лицами. Специалисты отмечают, что существуют определённые регуляторные и законодательные риски.
Тем не менее система переводов по номеру телефона считается более надёжной, поскольку он привязан к счёту клиента, а картой могут воспользоваться третьи лица.
Ранее были названы стоп-слова для подписей к переводам денег.