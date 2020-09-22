Более 350 домов в Иркутской области остались без света после землетрясения

Четыре десятка многоквартирных и 320 частных домов остались без электричества в городе Слюдянка Иркутской области после землетрясения, произошедшего в ночь на 22 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу.

Электричество выключилось практически сразу после первых толчков. Причины выясняются, а коммунальные службы занимаются устранением неполадок.

Кроме того, в посёлке Култук была приостановлена работа двух котельных. Подача электроэнергии уже восстановилась, однако власти приняли решение отложить запуск до обследования теплотрасс. Отопительный сезон начался на территории района уже вчера.

По словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, вокруг эпицентра землетрясения будет развёрнута сеть станций для мониторинга, специалисты уточнят глубину и силу очага.

Тем временем региональное управление МЧС сообщает, что в Иркутской области созданы рабочие группы для обследования зданий. В Иркутске, Ангарске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском специалисты визуально обследовали жилой фонд, повреждений не обнаружено, социально значимые объекты работают в штатном режиме.