В России из-за неурожая могут подорожать подсолнечное масло и семечки

России в этом году может грозить серьёзный неурожай подсолнечника, что приведёт к быстрому росту цен на продукцию из него. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчёт аналитического центра "Совэкон".
Отмечается, что в текущем году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, а это на 23% ниже, чем в 2019 году, и самый низкий показатель с 2017-го. По мнению экспертов, такая ситуация произошла из-за засушливых весны и лета, что нанесло серьёзный урон подсолнечнику.
По данным аналитиков, сбор на юге России и на Северном Кавказе сократится до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже показателей прошлого года. В текущей ситуации эксперты "Совэкона" не ожидают заметного сезонного падения цен и прогнозируют, что в ближайшее время котировки "начнут расти взрывными темпами".
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Средняя стоимость подсолнечника по итогам прошлой недели составила 22,5 тысячи рублей за тонну, отмечают аналитики, и в перспективе она может вырасти как минимум на 20%.
Ранее Лайф сообщал, что цены на овсянку достигли рекордного максимума.
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