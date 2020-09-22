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Аналитики назвали самые дешёвые авиаперелёты по России в октябре

Самые дешёвые перелёты из Москвы — в Калугу и Воронеж.

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Россиянам в октябре выгоднее всего путешествовать из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и Екатеринбурга. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые приводит RT.

Так, из столицы страны за одну тысячу рублей можно улететь в Калугу и Воронеж.

Перелёт в Москву из Санкт-Петербурга стоит 1,2 тыс. рублей, в Ярославль желающие смогут улететь за 1,5 тыс. рублей, а если заплатить две тысячи, самолёт доставит вас в один из десяти городов — Элисту, Махачкалу, Чебоксары, Уфу, Ставрополь, Нальчик, Киров, Калининград, Казань или Курган.

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Помимо российских городов в списке также есть страны, рейсы в которые ещё не возобновлены.

Самый бюджетный вариант перелёта из Сочи — в Москву (1,6 тыс. рублей). За 1,8 тыс. рублей можно слетать в Ростов-на-Дону. В 1,9 тыс. рублей обойдётся полёт в Ставрополь и Краснодар.

Всего за 900 рублей жители Краснодара смогут отправиться в авиапутешествие в Астрахань или Минеральные Воды, а за билет из Екатеринбурга в Саратов, Нижний Новгород или Волгоград предстоит заплатить 1,3 тыс. рублей.

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