"Мир устал от деления на своих и чужих". Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщённости мирового сообщества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастающей разобщённости мирового сообщества, которая мешает реагированию на глобальные проблемы. Об этом он сказал в видеообращении от стран — членов ОДКБ по случаю 75-летия ООН.
— Разобщённость мирового сообщества, нежелание некоторых стран считаться с законными интересами других государств — всё это затрудняет решение глобальных проблем, — отметил Лавров.
Лавров назвал абсурдными попытки пересмотреть историю в преддверии юбилея ООНГлава МИД уверен, что Организация Объединённых Наций должна помнить уроки прошлого и оставаться цельной и эффективной.
По словам главы МИД, "мир устал от деления на своих и чужих" и требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Лавров призвал страны подтвердить приверженность Уставу ООН и нормам международного права.
Ранее сообщалось, что видеообращение для Генассамблеи ООН записал и президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, когда его покажут.