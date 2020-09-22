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"Мир устал от деления на своих и чужих". Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщённости мирового сообщества

Глава МИД призвал страны подтвердить приверженность Уставу ООН и нормам международного права.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастающей разобщённости мирового сообщества, которая мешает реагированию на глобальные проблемы. Об этом он сказал в видеообращении от стран — членов ОДКБ по случаю 75-летия ООН.

Разобщённость мирового сообщества, нежелание некоторых стран считаться с законными интересами других государств — всё это затрудняет решение глобальных проблем, — отметил Лавров.

Лавров назвал абсурдными попытки пересмотреть историю в преддверии юбилея ООН

Глава МИД уверен, что Организация Объединённых Наций должна помнить уроки прошлого и оставаться цельной и эффективной.

По словам главы МИД, "мир устал от деления на своих и чужих" и требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Лавров призвал страны подтвердить приверженность Уставу ООН и нормам международного права.

Ранее сообщалось, что видеообращение для Генассамблеи ООН записал и президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, когда его покажут.

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