"Мир устал от деления на своих и чужих". Лавров заявил в ООН о нарастающей разобщённости мирового сообщества

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нарастающей разобщённости мирового сообщества, которая мешает реагированию на глобальные проблемы. Об этом он сказал в видеообращении от стран — членов ОДКБ по случаю 75-летия ООН.

— Разобщённость мирового сообщества, нежелание некоторых стран считаться с законными интересами других государств — всё это затрудняет решение глобальных проблем, — отметил Лавров.

По словам главы МИД, "мир устал от деления на своих и чужих" и требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества. Лавров призвал страны подтвердить приверженность Уставу ООН и нормам международного права.