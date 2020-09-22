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Губернатор Алтайского края сдал положительный тест на коронавирус

Глава региона проходит лечение в домашних условиях.

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Виктор Томенко. Фото © ТАСС / пресс-служба правительства Алтайского края / Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сдал положительный тест на коронавирус. Он перешёл на дистанционный режим работы, сообщается на сайте администрации региона.

Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10–14 дней, — говорится в сообщении.

Томенко проходит амбулаторное лечение в домашних условиях. Губернатор призвал жителей придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких.

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Завершить их планируется в ноябре.

Стоит отметить, что в конце июня главе региона уже приходилось самоизолироваться из-за коронавируса у нескольких сотрудников администрации и правительства.

Ранее сообщалось, что глава Тувы вернулся к работе после повторного лечения от коронавируса.

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