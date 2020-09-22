В Чернобыльскую зону впервые за сто лет вернулись медведи

В Чернобыльскую зону отчуждения впервые за сто лет вернулись медведи. Об этом сообщил зоолог, сотрудник Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, радиоактивным отходам и радиоэкологии Сергей Гащак.

— Медведя можно встретить практически на всей территории, даже зимой. Но их ещё не так много. Они мигрирующие. К нам они попадают, скорее всего, с белорусской территории, — приводит слова Гащака Би-би-си.

По словам специалиста, хищник вернулся в эти места из-за отсутствия там человека и его деятельности, в частности, сельскохозяйственной. При этом установить численность популяции зверя не представляется возможным.

Кроме того, заметил исследователь, в зоне выросла численность волков и рысей. Эти животные стали конкурировать с медведями за определённые зоны охоты.

Также Гащак отметил, что эффективность охоты волков недостаточно высока, из-за чего они живут впроголодь и даже иногда питаются яблоками.