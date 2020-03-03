Родители вступились за учителя, по вине которого в Москве школьники получили ожоги глаз

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В Москве родители учеников школы № 1415, которые получили ожоги глаз, выступили против увольнения учительницы, забывшей выключить ультрафиолетовую лампу. По их мнению, в произошедшем больше виновата администрация учебного заведения.

— Любой человек мог забыть включить и выключить (лампу. — Прим. Лайфа), поэтому нет никакого состава преступления. Почему лампа, которая запрещена к использованию, находилась в классе — это вопрос к администрации школы, — сказал отец одного из детей в беседе с Лайфом.

Родители сегодня побывали в школе на экстренном собрании, где и заявили о своём несогласии с увольнением педагога.

— Весь родительский коллектив против того, чтобы в отношении учителя так жёстко поступали. Она не должна следить за тем, чтобы эти лампы меняли, и так далее. Могла забыть. Просто если сейчас учителя уволят, то дальнейшая судьба класса непонятна, — отметил отец одной из учениц.

По его словам, после школы дочь вернулась домой с красным лицом. К вечеру состояние ребёнка ухудшилось, покраснели глаза. Родители вызвали скорую. Позже в больнице диагностировали ожоги сетчатки глаз и кожи лица. Сейчас, по словам мужчины, ребёнок ходит в очках и не может смотреть на свет.

Напомним, инцидент произошёл 2 марта. Шесть первоклассников получили ожоги глаз, лица и шеи в результате того, что учительница забыла выключить кварцевую ультрафиолетовую лампу. Следственный комитет начал проверку.