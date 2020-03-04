В Москве уволился директор школы, где дети получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы

— Руководитель школы, где пострадали дети, признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. После случая..., где педагог оставила в классе бактерицидную лампу открытого типа, Департамент образования и науки Москвы направил в школу инспектора округа для участия в расследовании. К этой работе подключился также представитель учредителя в управляющем совете, который также принимал участие во встрече с родителями пострадавших ребят 3 марта, — приводит агентство комментарий пресс-службы.