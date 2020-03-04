В Москве уволился директор школы, где дети получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы

Директор московской школы, где дети получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы, решил уволиться, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Департамент образования и науки столицы.
— Руководитель школы, где пострадали дети, признал свою ответственность за произошедшее и принял решение об увольнении. После случая..., где педагог оставила в классе бактерицидную лампу открытого типа, Департамент образования и науки Москвы направил в школу инспектора округа для участия в расследовании. К этой работе подключился также представитель учредителя в управляющем совете, который также принимал участие во встрече с родителями пострадавших ребят 3 марта, — приводит агентство комментарий пресс-службы.
Специалисты два дня разбирались в ситуации, выясняли причины и обстоятельства инцидента. Выяснилось, что администрация школы не обеспечила безопасные условия, в результате чего нескольким ученикам понадобилась медпомощь.
Департамент образования и науки столицы принёс извинения в адрес семей пострадавших.