СК возбудил дело после получения школьниками ожогов роговицы в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после инцидента в столичной школе № 1415, где дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Правоохранители провели доследственную проверку и по её результатам возбудили дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Также в скором времени будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Детали произошедшего устанавливаются.

Напомним, в школе в московском районе Останкино дети получили ожоги глаз, лица и шеи в результате того, что учительница забыла выключить кварцевую ультрафиолетовую лампу. Департамент образования Москвы пообещал уволить женщину, однако родители ребят вступились за преподавателя. По их мнению, в произошедшем больше виновата администрация учебного заведения.