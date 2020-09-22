"Тампа" победила "Даллас" и сравняла счёт в финальной серии Кубка Стэнли

Клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли, обыграв в игре под номером два команду "Даллас Старз". Встреча состоялась в канадском городе Эдмонтоне и закончилась победой "молний" со счётом 3:2.

Хоккеисты "Тампы" в течение четырёх минут стартового периода трижды пробили голкипера "Старз" Антона Худобина: голами отметились Брэйден Пойнт (12' большинство), Ондржей Палат (15' большинство) и Кевин Шаттенкирк (16'). В первых двух взятиях ворот поучаствовал российский нападающий Никита Кучеров, записавший на свой счёт две результативные передачи.

Ondrej Palat! Another power play tally for Tampa, doubling their lead in the first!#GoBolts 2 - 0 #GoStars#StanleyCup Game 2 pic.twitter.com/YW6eltyRL8 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) September 22, 2020

После такого нокдауна "Далласу" было уже сложно вернуться в игру. Однако "звёзды" не сложили клюшки и попытались выправить ситуацию. На 15-й минуте второго периода Джо Павелски с передачи Александра Радулова реализует большинство, а в начале заключительного отрезка игры Маттиас Янмарк с передачи всё того же Радулова сократил отставание своей команды до минимума — 2:3.

Все последующие попытки "Далласа" перевести встречу в овертайм успехом не увенчались. Таким образом, "Тампа" берёт реванш за поражение в первой игре и сравнивает счёт в финальной серии — 1–1. В третий раз команды встретятся 24 сентября.

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