В Хабаровском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами — видео

В Ульчском районе Хабаровского края съехал с трассы и перевернулся рейсовый автобус, в котором помимо водителя находилось 44 пассажира. Как минимум 12 пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.
Погибших в ДТП нет. Большинство пассажиров смогли самостоятельно выбраться из перевёрнутого автобуса.
На месте происшествия работают экстренные службы региона. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
Уходили от погони. Момент страшного ДТП с пятью погибшими в Иркутской области попал на видеоНа кадрах видно, как легковушка на огромной скорости "выныривает" с правой обочины на полосу встречного движения.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области в результате ДТП с тремя автомобилями погибло пять человек.