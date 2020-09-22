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В Хабаровском крае перевернулся автобус с 44 пассажирами — видео

Различные травмы получили по меньшей мере 12 человек.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Ульчском районе Хабаровского края съехал с трассы и перевернулся рейсовый автобус, в котором помимо водителя находилось 44 пассажира. Как минимум 12 пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были госпитализированы.

Погибших в ДТП нет. Большинство пассажиров смогли самостоятельно выбраться из перевёрнутого автобуса.

На месте происшествия работают экстренные службы региона. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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На кадрах видно, как легковушка на огромной скорости "выныривает" с правой обочины на полосу встречного движения.

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