После аудита в "Роскосмосе" завели 22 уголовных дела

Следственный комитет возбудил 22 уголовных дела по итогам аудиторских проверок в "Роскосмосе". Об этом заявил глава службы внутреннего аудита Артём Мельников. По его словам, которые приводит РБК, речь идёт о хищении бюджетных средств, злоупотреблениях и превышении полномочий на предприятиях госкорпорации.

Один из подозреваемых — бывший руководитель корпорации "Стратегические пункты управления" Владимир Полянский. Он изготавливал фиктивные акты о приёмке выполненных работ в рамках оборонного заказа на сумму более двух миллиардов рублей.

— В результате чего Полянский начислил и выплатил себе премию в размере около 20 миллионов рублей, — отметил Мельников.

МВД РФ также проводит доследственную проверку деятельности менеджера Московского машиностроительного завода "Вымпел", одобрившего техническое переоснащение предприятия за 290 миллионов рублей.

Кроме того, по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждены уголовные дела в отношении компаний "Лан технолоджи" и "Экрос-инжиниринг", являющихся подрядчиками "Ракетных космических систем" (РКС). По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на сумму более 302 миллионов рублей.

Ещё одной важной и отдельной темой является расходование бюджетных средств при строительстве космодрома Восточный. По словам Мельникова, была создана контрольно-ревизионная группа для усиления контроля за денежными потоками.