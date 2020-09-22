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Добровинский резко отреагировал на сообщения, что мать погибшего простила Ефремова

По словам адвоката, от пенсионерки до сих пор удавалось скрывать факт ДТП и трагическую гибель её сына.

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Александр Добровинский. Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Адвокат стороны потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский опроверг сообщения о том, что пожилая мать погибшего Сергея Захарова якобы простила артиста. Журналистов он обвинил в бестактности, манипуляциях и создании псевдоновостей.

Мои доверители крайне возмущены такой бестактностью журналистов, ведь до этого момента семье удавалось скрывать факт ДТП и трагической смерти сына, и попросили меня донести до СМИ просьбу прекратить манипулировать людьми в попытках искусственно создавать псевдоновости, — заявил Добровинский Лайфу.

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Он уверен, что процесс был полон событий, начиная от инсульта и заканчивая выступлениями одиозных свидетелей.

Родственники погибшего рассказали ему, что "представители одного известного СМИ" приехали и "воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины", её вынудили сказать, что она простила Михаила Ефремова.

Напомним, о прощении ранее писал "Собеседник". Издание приводило слова пенсионерки, что "даже и говорить нечего", она, естественно, прощает актёра.

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