Добровинский резко отреагировал на сообщения, что мать погибшего простила Ефремова

Адвокат стороны потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский опроверг сообщения о том, что пожилая мать погибшего Сергея Захарова якобы простила артиста. Журналистов он обвинил в бестактности, манипуляциях и создании псевдоновостей.

— Мои доверители крайне возмущены такой бестактностью журналистов, ведь до этого момента семье удавалось скрывать факт ДТП и трагической смерти сына, и попросили меня донести до СМИ просьбу прекратить манипулировать людьми в попытках искусственно создавать псевдоновости, — заявил Добровинский Лайфу.

Родственники погибшего рассказали ему, что "представители одного известного СМИ" приехали и "воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины", её вынудили сказать, что она простила Михаила Ефремова.