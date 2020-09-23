Именем жертвы ДТП с Ефремовым решено назвать благотворительный фонд

Именем Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова, назовут благотворительный фонд. Об этом объявил адвокат Александр Добровинский, который представлял на суде семью Сергея Захарова. Целью фонда будет помощь пострадавшим в ДТП и родным жертв.
— Во время моей встречи с семьёй Захаровых был принят ряд очень важных решений. Одно из них — создание Фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП, — сказал Добровинский.
"Пить надо меньше". Ефремов написал письмо из СИЗОТакже артист поделился мыслями о своём бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.
Он отметил, что каждый месяц в России от подобных трагедий страдают сотни семей. Многим из них требуется помощь, но её попросту неоткуда получить.
— Мы с Захаровыми уверены, что этот фонд станет для многих россиян опорой и местом, где всегда можно будет получить поддержку. Наша инициативная группа только приступает к созданию вышеуказанного фонда, и мы будем благодарны всем желающим за оказание любой помощи, — подчеркнул адвокат.
Он также выразил надежду, что к этой проблеме удастся привлечь внимание известных людей, потому что трагедия может нежданно ворваться в любой дом, как это было с семьёй Захаровых.
Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. На Пашаева же обрушилась критика, и позже его лишили адвокатского статуса.