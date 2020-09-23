Именем жертвы ДТП с Ефремовым решено назвать благотворительный фонд

Именем Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова, назовут благотворительный фонд. Об этом объявил адвокат Александр Добровинский, который представлял на суде семью Сергея Захарова. Целью фонда будет помощь пострадавшим в ДТП и родным жертв.

— Во время моей встречи с семьёй Захаровых был принят ряд очень важных решений. Одно из них — создание Фонда имени Сергея Захарова для оказания материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП, — сказал Добровинский.

Он отметил, что каждый месяц в России от подобных трагедий страдают сотни семей. Многим из них требуется помощь, но её попросту неоткуда получить.

— Мы с Захаровыми уверены, что этот фонд станет для многих россиян опорой и местом, где всегда можно будет получить поддержку. Наша инициативная группа только приступает к созданию вышеуказанного фонда, и мы будем благодарны всем желающим за оказание любой помощи, — подчеркнул адвокат.

Он также выразил надежду, что к этой проблеме удастся привлечь внимание известных людей, потому что трагедия может нежданно ворваться в любой дом, как это было с семьёй Захаровых.