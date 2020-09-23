Жена, да не та. Почему главная потерпевшая по делу Михаила Ефремова скрывала развод

Скандально известный актёр Михаил Ефремов уже получил срок за смертельное ДТП, однако это дело ещё не закончилось. Внезапно выяснилось, что жена погибшего курьера Сергея Захарова, которая признана официально потерпевшей, незадолго до трагедии подала на развод с мужем. Теперь у неё могут быть проблемы. На скамье подсудимых рискуют оказаться и свидетели защиты, утверждавшие, что Ефремова не было в машине в момент аварии.

После смерти мужа разводиться передумала

Сегодня стало известно, что Маргарита Захарова обратилась с иском о расторжении брака в конце мая 2020 года к мировому судье судебного участка № 4 Железнодорожного района Рязани. Сейчас этого документа на сайте суда уже нет. Но факт подачи иска в суд Лайфу подтвердил Сергей Аверцев, адвокат Виталия Захарова — старшего сына погибшего в ДТП с Ефремовым.

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— Действительно, Маргарита Захарова подавала иск о расторжении брака. Нам об этом было известно. В судебной картотеке его, правда, нет. Дело закрыли после смерти Захарова. Умер бы он на две недели позднее, тогда бы развели. А так Захарова стала вдовой. При этом на суде по делу ДТП с Ефремовым об иске не упоминали. Они (Маргарита Захарова и её адвокат Александр Добровинский. — Прим. Лайфа) утверждали, что в семье у них всё было хорошо. Это можно считать лжесвидетельствованием? Да. Что им за это будет? Скорее всего, ничего, — заявил Аверцев.

С этим согласен и адвокат Дмитрий Аграновский, с которым связался Лайф, чтобы узнать, что может грозить Захаровой за ложные показания в суде.

— Раз решение [о разводе] судом не вынесено, то они законные муж и жена. Если брак не расторгнут, то она имеет право претендовать на соответствующее имущество. Её не за что привлекать к уголовной ответственности. Теоретически при назначении суммы компенсации суд может всё учесть, — объяснил Аграновский.

У погибшего Сергея Захарова было три жены, со второй — Маргаритой, которая проживает в Рязани, — у него был оформлен официальный брак. У супругов есть общий сын. Но вместе они не живут с 90-х. Последние 22 года Захаров проживал в Москве с гражданской женой Ириной Стерховой, которая первой оказалась в больнице, куда отвезли мужчину после ДТП с Ефремовым.

Гражданскую жену Захарова из Москвы суд потерпевшей не признал, поэтому она, скорее всего, не сможет претендовать на компенсацию. В свою очередь, члены официальной семьи Захарова также не стали требовать от Ефремова возмещения ущерба в суде, показательно предъявив к нему иск на 1 рубль. А вот старший сын погибшего потребовал от Ефремова возмещения 6,5 миллиона рублей.

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Впрочем, по словам Аверцева, официальная супруга Захарова всё-таки надеется получить компенсацию после смерти мужа. Однако после того, как стало известно о её намерении расторгнуть брак, сделать это будет сложнее, уверен адвокат.

— Теперь, когда известно, что Маргарита Захарова подавала на развод, это может отразиться на гражданском процессе по компенсации ущерба её семье от ДТП. На суде же её адвокат заявил, что им грязные деньги Ефремова не нужны, и предъявил иск на 1 рубль. Но потом-то защита пояснила, что они всё-таки собираются требовать компенсацию, только уже в рамках отдельного гражданского производства. И вот тут суд обратит внимание на волеизъявление Захаровой о разводе. Сумму компенсации могут существенно снизить. О каких цифрах вообще может идти речь, затрудняюсь сказать, — добавил Аверцев.

По его словам, если бы информация о разводе стала известна гражданской жене Захарова, с которой он прожил последние 22 года, она бы имела шансы также добиться возмещения.

Свидетели Пашаева

Помимо истории с бракоразводным процессом жены погибшего есть ещё вероятность того, что к ответственности могут быть привлечены свидетели защиты Ефремова и даже его главный адвокат Эльман Пашаев. Во время судебного разбирательства в защиту Ефремова выступали трое свидетелей, которые якобы видели, что за рулём джипа был не актёр. Правда, один из них тут же признался, что он плохо видит, а другой заявил, что изрядно выпил. По ним уже проводится проверка. Кроме того, если выяснится, что адвокат Пашаев имел отношение к заведомо ложным показаниям свидетелей, то он тоже может быть привлечён к уголовной ответственности.