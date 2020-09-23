В духе Монте-Кристо. Как зэки в колонии под Махачкалой целый год строили тоннель на свободу

Пока силовики Дагестана ищут сбежавших из местной колонии строгого режима шестерых опасных заключённых, руководство ФСИН проводит служебную проверку против сотрудников самого учреждения. Следственный комитет России по Республике Дагестан уже возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Под суд могут пойти не только рядовые сотрудники, которые должны были контролировать заключённых, но и руководство.

Из центрального аппарата ФСИН в Дагестан вылетела группа высокопоставленных проверяющих, которые будут разбираться в обстоятельствах беспрецедентного по масштабам и дерзости побега заключённых из ИК-2 под Махачкалой. — Люди полны решимости, и они очень злые, — обрисовал настроение ревизоров источник Лайфа в правоохранительных органах.

Понять проверяющих легко: как можно было при строгом режиме содержания — фактически на глазах у администрации колонии, оперсостава и надзирателей — построить высокотехнологичный тоннель на свободу, в котором было даже проведено потолочное электрическое освещение. Судя по масштабам, строительство шло год. На свободе оказались сразу шесть зэков, причём это не какие-то там мелкие алиментщики, а убийцы и наркоторговцы. Это был даже не побег, а просто прогулка по переходу на другую сторону колючки.

— К сотрудникам колонии есть много вопросов. Подкоп начинался на контрольной полосе, которая по идее лучше всего контролируется в любой колонии и находится на виду конвоиров, — рассказал Лайфу источник во ФСИН. — Не исключено, что сотрудники колонии знали о готовящемся побеге и помогали заключённым. Естественно, что не за просто так.

Ищут все

Формально тревогу забили сотрудники ИК: после утреннего обхода они недосчитались шестерых зэков. При осмотре территории нашли 50-метровую шахту, выходящую прямиком на свободу. Двое беглецов — 22-летний Нажмудин Ахмеднабиев и 31-летний Рашид Аминов — были осуждены за убийство, а остальные — 29-летний Шамиль Бойматов, 30-летний Махмудрасул Машрабов, 21-летний Магди Мариев и Магомед Абдулкадиров — отбывали срок за хранение наркотиков. Им оставалось сидеть от пяти до одиннадцати лет.

Фото © LIFE SHOT

По тревоге сразу подняли все оперативные службы города, на выездах и ключевых трассах выставлены розыскные посты. Судя по фотографиям в местных соцсетях, из-за проверок машин на постах в городе и пригороде образовались километровые пробки. Город почти встал. Поиски сбежавших зэков продолжаются. У ФСИН давно отработана методика поиска и возвращения беглецов, в том числе и через их родственников. Судя по всему, в данном случае будут использоваться все возможные варианты, чтобы вернуть зэков в колонию тихо и безопасно.

Тихая колония

Для местных она давно стала "двойкой". Исправительное учреждение было построено в 1958 году и за всё время своего существования не раз перепрофилировалось на общий режим, детскую колонию и ИК усиленного режима. На сегодняшний день там отбывают наказание мужчины, осуждённые за особо тяжкие преступления. Она рассчитана на 1100 человек.

По своему неформальному статусу колония считается "красной" — жизнь зэков и порядок в ней контролируют администрация и активисты, а не криминальные авторитеты. За многолетнее существование в этой колонии не было ни одного бунта. Местные считают колонию достаточно спокойным местом. В учреждении всего 15 отрядов.

Заключённые колонии работают в столярном цехе, пекут хлеб, мастерят нарды и сувениры. Особым спросом пользуется производство металлических изделий: декоративные ворота, кованые решётки. Об этом свидетельствуют данные госзакупок.

У правозащитников к этой колонии также нет претензий. Лайф связался с заместителем ОНК по Республике Дагестан Умой Аскерхановой, она рассказала, что обстановка в колонии была спокойной, жалоб от заключённых не поступало:

— В этом году, например, от заключённых не было жалоб. Эти люди [сбежавшие заключённые] также не фигурируют по заявлениям. Судя по подкопу, который они сделали, они планировали побег ещё год назад и готовились к этому, — сообщила Ума Аскерханова.

Кому отвечать?

Эксперты считают, что тут прямая вина сотрудников колонии. Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал Лайфу, что последние десять лет колонии оснащены необходимой техникой, которая осуществляет контроль за заключёнными. По его мнению, побег шестерых заключённых — результат халатности администрации учреждения:

— Колония состоит из двух территорий — жилая зона и производственная. Если заключённым удалось вырыть подкоп, то это говорит о полном провале оперативной и режимной работы. Это огромный объём грунта — 50 метров. Тем более в Дагестане грунт каменистый. Администрация не следила за ними совсем. Уже на протяжении последних 10–15 лет периметры оснащены противоподкопными устройствами, которые реагируют на любые незначительные вибрации грунта, — заявил он.

И без всяких проверяющих уже можно сказать, что администрация и сотрудники колонии нарушили всё, что только возможно. Это закончится для них оргвыводами и, возможно, даже уголовными делами. Не исключено, что за массовый побег придётся отвечать и руководству республиканского УФСИН. Напомним, что летом прошлого года наводить порядок в УФСИН РФ по Дагестану из Москвы прислали полковника Андрея Полякова. Его назначил президент России Владимир Путин. С тех пор Поляков пытается изменить ситуацию в местной пенитенциарной системе в лучшую сторону, однако прошло ещё слишком мало времени.