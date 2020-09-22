Тайная жизнь "Города солнца". Какие порядки процветали в секте гаишника под Красноярском

В Красноярском крае силовики задержали руководство религиозной общины “Город Солнца”, которую следователи считают сектой. Подозреваемыми стали сразу три человека. Их обвиняют в хищениях денег под видом оказания религиозных услуг, а также применении физического и психологического насилия.

В райсуде Центрального района Новосибирска на скамье подсудимых сидит седовласый мужчина. Заметно, что он растерян и нервиничает. Это глава секты Сергей Тороп, более известный среди прихожан под именем Виссарион. Его самого и двух его подручных - Владимира Ведерникова и директора школы “Истоки” Вадима Редькина - привезли в суд, чтобы избрать меру пресечения. - Я всего лишь принимал людей, общался с ними, разговаривал. Никаких решений я не принимал. За 30 лет я не взял ни у кого никаких денег, люди сами организовывались, сами арендовали залы и сами делали мероприятия, - разводит руками Виссарион на вопросы журналистов.

По версии следствия, еще в 1991 году они основали в Кургане “Церковь Последнего завета”. На протяжении многих лет Тороп и его помощники, как считают силовики, качали деньги с прихожан под видом оказания им различных религиозных услуг. При этом, использовали приёмы психологического давления и даже били людей, а также якобы развращали детей.

Рассмотрев материалы по каждому, суд согласился с доводами следствия и арестовал всех троих на ближайшие два месяца. Их отправили в один из следственных изоляторов Новосибирска.

Фото © СК РФ

Спецоперация МВД и ФСБ началась во вторник рано утром. Люди в камуфляже ворвались на территорию общины, которая представляла собой мини-городок в глухой тайге Курагинского района Красноярского края. Сюда силовики добирались всю ночь. В спецоперации участвовало несколько десятков бойцов. В колонне были и автозаки и машины с врачами. Пройти незаметно на территорию общины им не удалось. - Ребята, к нам едут 50 автозаков и медицинские работники. Похоже, они пустые. Непонятно, как дальше будет. Развития событий могут быть разные, - выложил в соцсетях сообщение один из жителей общины Александр Староверов. Сразу после задержания, Виссариона и его помощников увезли на вертолете в Новосибирск. В секте остались оперативники, которые начали обыск. Они изымали всё, что могло иметь отношение к делу. Как рассказал Лайфу один из жителей лагеря, силовики включали глушилки, поэтому у них пропадал интернет и мобильная связь. Через некоторое время оперативники разрешили людям покинуть лагерь.

Учение - свет?

История секты началась в 1990 году. Миусский инспектор ГАИ Сергей Тороп вдруг решил, что он новый пророк Виссарион. Ушел со службы, начал посещать курсы по изучению аномальных явлений и новых воздействий на человека. Вернулся в родной город и решил проводить проповеди на местном телеканале. 29-летний Виссарион понравился людям, и некоторые даже стали его последователями. Их становилось все больше и больше, поэтому было принято решение создать общину. Впервые организацию зарегистрировали в 1994 году под названием “Община единой веры”, но уже через шесть лет Виссарион его поменял на “Церковь последнего завета”

Место для расположения общины выбрали красивое и живописное - на юге Красноярского края в Курагинском районе в тайге вблизи реки Тиберкуль. Последователи Виссариона начали строить поселение, которое назвали “Обитель рассвета” (или “Город солнца”). Проезд на территорию поселения сделали закрытым вплоть до 2017 года. Да и в целом городскому жителю было достаточно сложно добраться до поселения, поскольку вокруг были бескрайние леса и поля - дорога на машине из города занимала семь часов.

Фото © ТАСС/Александр Рюмин

Основным правилом общины была вера в “Учителя” Виссариона, который якобы исцеляет от всех болезней. “Виссарионовцы” практиковали отказ от всех мирских благ: не разрешалась электроника и техника, а также все должны были отказаться от мяса и рыбы, дома строились из природных материалов. Поэтому чтобы выжить среди дикого леса, жителям необходимо было научиться заниматься земледелием, питаться овощами и фруктами со своего огорода. Изнурительный физический труд зачастую приводил к различным заболеваниям. Из-за отказа от благ цивилизации жители поселения часто являлись переносчиками инфекционных заболеваний и ВИЧ, а также болели раком. Причем обращаться к врачам было запрещено - все лечили народными методами и верили в исцеление от прикосновения Виссариона.

Кроме всего прочего, церковью также поощрялись любовные треугольники. Например, если в мужчину влюбилась другая женщина, то жена должна принять ее в семью, чтобы жить втроем. Но не все такой уклад принимали.

Поп-звёзды в секте

Популярная российская певица 90-х Светлана Владимирская в 1993 году уехала за Виссарионом и поселилась в соседнем селе Петропавловка. Она заявила, что жила в обители, а Сергей Тороп был и остается ее учителем. Шесть лет назад Владимирская вышла замуж за одного из последователей Виссариона.

Еще один последователь общины - Вадим Редькин. До знакомства с Виссарионом он участвовал в группе “Ласковый май”, где был барабанщиком. Редькина называют “правой” рукой Торопа и пресс-секретарем общины.

Убежище для преступников

В 2000-х община “Город солнца” была замешана в криминальном скандале. Одну из последовательниц Татьяну Нехорошеву-Соколову задержали по подозрению в совершении теракта возле здания ФСБ в Москве. Она находилась в федеральном розыске с 1998 года, и убежище в общине ей предоставил сам Виссарион. С тех пор община имела негативную репутацию.

Фото © ТАСС/Александр Рюмин

Еще один скандал произошел спустя год. Связан он с попыткой изнасилования болгарской девочки Чечи Виссарионом. В общине состояли не только русские, но и жители Болгарии. После инцидента они спешно покинули “Город солнца”.

В “Город солнца” уже приходили с обысками в 2019 году и даже возбудили уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. “Виссарионовцев” обвиняли в растлении детей и применении психотропов. В феврале 2020 года в общине снова был обыски с допросом местных жителей.

Повышенное внимание силовиков сами сектанты связывают с залежами золота и других ценных ископаемых, которые якобы есть в районе лагеря. А за всеми проблемами якобы стоят московские бизнесмены, которые бы хотели получить эти земли. Однажды москвичи даже заявили о намерение построить трассу, которая облегчила бы добычу руды и золота. Но “виссарионовцы” и местные вели борьбу за экологию. Масло в разгорающийся скандал добавил репортаж журналистов, вышедший буквально несколько недель назад. В нем сообщалось, что руководство секты обманывает людей.

Адвокат общины Иван Хорошев связал все неприятности с местью журналистов:

- Журналисты усилили давление на общину. Давление было и раньше, но не в таком масштабе. После их приезда СК возбудил уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности в отношении одного из жителей. Затем приехали силовики на автозаках и всех задержали. В самой общине до сих пор проводятся обыски, - рассказал Хорошев.

Сейчас руководителям секты предъявлено обвинение по статье “Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам”. Расследование только начинается.

Похожие обвинения были и у секты, которую возглавлял Андрей Попов, более известный как "бог Кузя". Попов и его помощники были задержаны в 2015 году. В ходе обысков по семи адресам в московских квартирах было изъято около 43 миллионов рублей и более 100 тысяч долларов. Помимо того, были обнаружены специфическая литература и содержащиеся в ненадлежащих условиях экзотические животные. За восемь лет деятельности колоритного и креативного мошенника секта заработала сотни миллионов рублей. Часть этих денег так и не нашли. В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил "бога Кузю" к пяти годам колонии общего режима, признав его виновным по делу об избиении адептов и мошенничестве на сумму более семи миллионов рублей.