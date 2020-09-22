Тренд на несчастливое детство. Дочь планирует побег и говорит об уходе из жизни, пока её мама строит карьеру и новую семью

Двое суток 12-летнюю Диану искали родственники и волонтёры. Нашли её живой и здоровой в Москве. Мама девочки — успешный дизайнер, оставившая ребёнка бабушке и дедушке, — считает, что это спланированная акция для привлечения внимания. Но почему на самом деле Диана сбежала и планировала покончить с собой?

Диана часто жаловалась, как рассказывает подруга школьницы, что мама её не любит. Девочка росла с бабушкой и дедушкой. Папа был сёрфером, погиб, обстоятельства его смерти неизвестны. А у мамы — успешного дизайнера одежды Надежды Славиной — новая семья, в которой уже есть малыш. Карьера, второй брак, маленький ребёнок, вероятно, волновали Надежду значительно больше дочери-подростка. По некоторым данным, в период пандемии вся семья находилась на даче, лето девочка провела с мамой, отчимом и младшим ребёнком Надежды, а перед началом учебного года школьницу привезли к бабушке и дедушке.

По данным источника Лайфа, мама приходила в школу только на родительские собрания, когда её вызывали учителя. Всё остальное время Надежда строила карьеру, её наряды носят Ольга Бузова, Алёна Шишкова, Сола Монова, Полина Гагарина и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса. После пропажи дочери Надежда разместила в своём инстаграме пост, в котором рассказала, что девочка ушла из дома и оставила предсмертную записку.

Свой побег Диана планировала заранее. Как сообщили Лайфу в Следственном комитете, девушка-подросток за несколько дней до исчезновения жаловалась на нелюбовь мамы, а в день побега написала своей подруге Алине из города Клина, что завещает ей свой телефон и личный дневник. Затем пришло два сообщения ("Мы больше не увидимся" и "Увидимся в 2026 году") и просьба удалить всю переписку. Алина это сделала. И где находится её подруга, она не знала.

Ещё Диана рассказывала, что втайне от всех купила ноутбук, чтобы сидеть в Интернете, ведь взрослые разрешали ей выходить в Сеть только на 15 минут в день. Вероятно, этот гаджет она также взяла с собой в день побега.

Пару лет назад родители Алины заметили, что Диана ведёт себя странно. Источник Лайфа отметил, что пропавшая школьница состояла в тематических группах в социальных сетях, где подростки обсуждают самоубийства. В прошлом году Диана закопала на даче деньги, об этом она сообщила своей подруге. "Клад" родственники Дианы нашли после её исчезновения.

Девушка, похожая на Диану, выходит из школы. Видео © LIFE

21 сентября она выбежала из школы. Передала дневник и телефон для Алины своему однокласснику, достала из мусорного бака пакет с одеждой, переоделась и ушла. Предположительно, девочка пошла к метро. Её дальнейшее местонахождение было неизвестно. Последний раз её видели в районе Алтуфьево.

Накануне Диана встречалась с каким-то молодым человеком. Он, по словам знакомых пропавшей, старше девочки на шесть лет, недавно поступил в университет. Возможно, у Дианы были с ним какие-то отношения, но никто из её друзей и родственников об этом не знает. Волонтёры и правоохранители искали юношу, который мог быть причастен к побегу школьницы.

Встреча девушки, похожей на Диану, с неизвестным юношей. Видео © LIFE

Источник, знакомый с ситуацией в семье, сообщил, что Диана хотела жить с бабушкой по линии родного отца. Девочка просила, чтобы родственница лишила мать родительских прав. Но бабушка не работает, она инвалид, поэтому понимала, что ей никто не разрешит воспитывать внучку. К тому же Диана, когда подрастёт, поймёт, как её любит вся семья. Она ругалась с дедом и бабушкой, у которых жила. И когда мама брала школьницу с собой в Доминикану, девочке там было одиноко и грустно.

Бабушка, дедушка и учителя никаких изменений в поведении девочки до её исчезновения не видели — ребёнок вёл себя нормально, общался, ходил в школу. Мама девочки уверена, что сложившаяся ситуация — специально спланированная акция.

Детский психолог Татьяна Семенко говорит, что ситуации, в которых дети от несложившегося первого брака недополучают внимания родителей, сегодня встречаются очень часто. Женщины цепляются за новую семью, рожают ещё детей, а ребёнок от предыдущего брака становится обузой, неким напоминанием о неудачах или ошибках прошлого.

— В современной России женщины строят свою жизнь вокруг мужчин и финансового благополучия. Если для женщины ребёнок — это всего лишь средство для создания видимости благополучия, то это большая проблема. Такая мать ущербна, она, к сожалению, будет ломать ребёнка и воспитывать его несчастным, — добавила психолог.

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства ТРО "Опора России" Анаит Аракелян отметила, что перед мамой не может стоять выбора "ребёнок или бизнес". Предпринимательницы обязаны откладывать все свои проекты и встречи, если детям не хватает внимания.

— Иначе встаёт вопрос, зачем вы рожали. Хотя бы иногда нужно выключать рабочий телефон, ставить на паузу дела и заниматься ребёнком, а не собой, бизнесом или новым мужем, — говорит Аракелян.

Телеведущая и астролог Василиса Володина призвала не обвинять маму пропавшей девочки во всех грехах. Ведь 12 лет – это сложный возраст, подростки бывают неуправляемыми. Главное, чтобы Диана нашлась.

Надежда Славина – мама Дианы. Видео © LIFE