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Тренд на несчастливое детство. Дочь планирует побег и говорит об уходе из жизни, пока её мама строит карьеру и новую семью

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Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/nfashion.ru

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Двое суток 12-летнюю Диану искали родственники и волонтёры. Нашли её живой и здоровой в Москве. Мама девочки — успешный дизайнер, оставившая ребёнка бабушке и дедушке, — считает, что это спланированная акция для привлечения внимания. Но почему на самом деле Диана сбежала и планировала покончить с собой?

Диана часто жаловалась, как рассказывает подруга школьницы, что мама её не любит. Девочка росла с бабушкой и дедушкой. Папа был сёрфером, погиб, обстоятельства его смерти неизвестны. А у мамы — успешного дизайнера одежды Надежды Славиной — новая семья, в которой уже есть малыш. Карьера, второй брак, маленький ребёнок, вероятно, волновали Надежду значительно больше дочери-подростка. По некоторым данным, в период пандемии вся семья находилась на даче, лето девочка провела с мамой, отчимом и младшим ребёнком Надежды, а перед началом учебного года школьницу привезли к бабушке и дедушке.

По данным источника Лайфа, мама приходила в школу только на родительские собрания, когда её вызывали учителя. Всё остальное время Надежда строила карьеру, её наряды носят Ольга Бузова, Алёна Шишкова, Сола Монова, Полина Гагарина и многие другие звёзды российского шоу-бизнеса. После пропажи дочери Надежда разместила в своём инстаграме пост, в котором рассказала, что девочка ушла из дома и оставила предсмертную записку.

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Свой побег Диана планировала заранее. Как сообщили Лайфу в Следственном комитете, девушка-подросток за несколько дней до исчезновения жаловалась на нелюбовь мамы, а в день побега написала своей подруге Алине из города Клина, что завещает ей свой телефон и личный дневник. Затем пришло два сообщения ("Мы больше не увидимся" и "Увидимся в 2026 году") и просьба удалить всю переписку. Алина это сделала. И где находится её подруга, она не знала.

Ещё Диана рассказывала, что втайне от всех купила ноутбук, чтобы сидеть в Интернете, ведь взрослые разрешали ей выходить в Сеть только на 15 минут в день. Вероятно, этот гаджет она также взяла с собой в день побега.

Пару лет назад родители Алины заметили, что Диана ведёт себя странно. Источник Лайфа отметил, что пропавшая школьница состояла в тематических группах в социальных сетях, где подростки обсуждают самоубийства. В прошлом году Диана закопала на даче деньги, об этом она сообщила своей подруге. "Клад" родственники Дианы нашли после её исчезновения.

Девушка, похожая на Диану, выходит из школы. Видео © LIFE

21 сентября она выбежала из школы. Передала дневник и телефон для Алины своему однокласснику, достала из мусорного бака пакет с одеждой, переоделась и ушла. Предположительно, девочка пошла к метро. Её дальнейшее местонахождение было неизвестно. Последний раз её видели в районе Алтуфьево.

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Накануне Диана встречалась с каким-то молодым человеком. Он, по словам знакомых пропавшей, старше девочки на шесть лет, недавно поступил в университет. Возможно, у Дианы были с ним какие-то отношения, но никто из её друзей и родственников об этом не знает. Волонтёры и правоохранители искали юношу, который мог быть причастен к побегу школьницы.

Встреча девушки, похожей на Диану, с неизвестным юношей. Видео © LIFE

Источник, знакомый с ситуацией в семье, сообщил, что Диана хотела жить с бабушкой по линии родного отца. Девочка просила, чтобы родственница лишила мать родительских прав. Но бабушка не работает, она инвалид, поэтому понимала, что ей никто не разрешит воспитывать внучку. К тому же Диана, когда подрастёт, поймёт, как её любит вся семья. Она ругалась с дедом и бабушкой, у которых жила. И когда мама брала школьницу с собой в Доминикану, девочке там было одиноко и грустно.

Бабушка, дедушка и учителя никаких изменений в поведении девочки до её исчезновения не видели — ребёнок вёл себя нормально, общался, ходил в школу. Мама девочки уверена, что сложившаяся ситуация — специально спланированная акция.

Детский психолог Татьяна Семенко говорит, что ситуации, в которых дети от несложившегося первого брака недополучают внимания родителей, сегодня встречаются очень часто. Женщины цепляются за новую семью, рожают ещё детей, а ребёнок от предыдущего брака становится обузой, неким напоминанием о неудачах или ошибках прошлого.

В современной России женщины строят свою жизнь вокруг мужчин и финансового благополучия. Если для женщины ребёнок — это всего лишь средство для создания видимости благополучия, то это большая проблема. Такая мать ущербна, она, к сожалению, будет ломать ребёнка и воспитывать его несчастным, добавила психолог.

Председатель комитета по развитию женского предпринимательства ТРО "Опора России" Анаит Аракелян отметила, что перед мамой не может стоять выбора "ребёнок или бизнес". Предпринимательницы обязаны откладывать все свои проекты и встречи, если детям не хватает внимания.

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Телеведущая и астролог Василиса Володина призвала не обвинять маму пропавшей девочки во всех грехах. Ведь 12 лет – это сложный возраст, подростки бывают неуправляемыми. Главное, чтобы Диана нашлась.

Надежда Славина – мама Дианы. Видео © LIFE

Я хочу сказать моей дочери, если она меня слышит: мы не будем её ругать и вместе пройдём этот путь. Поймём, что её не устраивает, почему она так тяжело вступает в фазу переходного возраста. Просим её вернуться к семье, — сказала Лайфу Надежда Славина.

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