Школы пропускного режима. В Удмуртии нашли способ взимать с детей плату за вход в школы

Ребёнок приходит в школу получать знания, но, чтобы попасть на урок, родителям нужно купить специальные карточки, брелоки или браслеты у компании-монополиста. Затем ребёнок идёт на переменке в столовую, но купить обед он может по карте только одного банка. И ещё у школьника должна быть определённая форма одежды, которую рекомендовано покупать у единственного производителя. Как зарабатываются миллионы на детях и кто эти миллионы получает?

Ранее Лайф рассказывал об ижевском лицее № 14, родители которого жаловались на поборы в школе и социальное деление: тех, кто платит, — в один, хороший класс, кто не платит — в другой, плохой. Как сообщили источники редакции, после выхода статьи в лицее начались проверки, активный сбор средств на школьные нужды был прекращён. Но проблема оказалась гораздо больше проблем одной школы. Чуть ли не половина школ Удмуртии и почти все школы Ижевска организовали, по сути, платный вход в школы для детей. Нет, формально карточки для входа выдаются бесплатно, но только один раз, затем дети и их родители начинают платить деньги практически за всё. Потерять карточку ребёнок может легко, а её перевыпуск уже платный. Как это устроено и при чём тут сенатор и его сын?

Платный проход к бесплатному образованию

Около восьми лет назад в общеобразовательных учреждениях Ижевска была введена пропускная система "Моя школьная карта". Детям выдаётся пластиковая карточка, по которой они могут входить и выходить из здания школы. Эту же карту можно использовать как проездной и как платёжный инструмент в столовой.

По данным сайта Администрации Ижевска, в городе 86 школ — 76 919 учеников. В 2018 году СМИ писали, что программа "Моя школьная карта" работает в 150 школах Удмуртской Республики. Сейчас на официальном сайте программы указано, что карты работают ещё и в Перми.

Фото © LIFE

На горячей линии "Моей школьной карты" нам сообщили, что карта выдаётся бесплатно. По ней можно входить и выходить из школы. Но если ребёнок будет использовать её как платёжный инструмент, придётся заплатить — в среднем 250 рублей в год или 20–30 рублей в месяц, зависит от выбранного тарифа.

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— Моя дочь эту карту теряла, за перевыпуск с нас взяли ещё 250 рублей. А если родители хотят, чтобы пропуск в школу был в виде браслета или брелока, то это ещё 150–200 рублей сверху, — рассказывает отец ученицы лицея № 14 Альберт.

Как сообщил Лайфу председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, навязывать какие-либо дополнительные платные услуги в общеобразовательной школе неправомерно. Да, в учебном заведении может быть пропускная система, но сами пропуска должны выдаваться на безвозмездной основе. Коммерческим компаниям запрещается на законодательном уровне навязывание платных услуг.

Учредителем программы школьных карт является ООО "ИКБ-Расчётные системы". Это дочернее предприятие крупного удмуртского банка — АО "Датабанк", который ранее назывался "Ижкомбанк".

— Если у ребёнка нет карты, то в школу он не попадёт. А как иначе? У нас же всё с этим строго, — отметила в разговоре с Лайфом начальник отдела кадров лицея № 14 Лилия Ахметханова.

Директор лицея добавила: деньги эти получают не она и не лицей, а сторонняя организация, с которой заключён договор у всех школ Ижевска.

Источник Лайфа из службы безопасности другого крупного банка объяснил, что ООО "ИКБ — Расчётные системы" отвечает только за процессинг, то есть за приём денег. Дальше эти средства могут быть направлены в АО "Датабанк" или на любые другие счета. Отследить данные переводы по открытым источникам невозможно, так как нет открытой информации о проведении тендера на создание пропускной системы в школах. Но известно, что в 2018 году выручка "ИКБ — Расчётные системы" составила 17 миллионов 657 тысяч рублей.

Привычная схема

Бывший "Ижкомбанк" — нынешний "Датабанк" — существует с 1990 года, он основан на базе республиканского Жилсоцбанка СССР. По данным "СПАРК-Интерфакса", на сегодняшний день в состав учредителей входит две компании: ООО "Финком" и ООО "Хайперфудс", а также шесть предпринимателей, среди которых сын бывшего председателя Правительства Удмуртской Республики, бывший вице-губернатор Смоленской области Михаил Питкевич. В 2015 году он вошёл в список Forbes — 80-е место в списке самых богатых госслужащих страны. Свой капитал он начал создавать сразу после университета, когда стал работать помощником генерального директора "Белкамнефти" и генеральным директором Объединённой нефтяной компании. С 2007 по 2011 год Михаил Питкевич был депутатом Госдумы от ЛДПР. В том же 2007 году доля Питкевича в уставном капитале "Ижкомбанка" выросла с 4,25 до 16,26%. При этом, как сообщали СМИ, в 2010 году депутат ЛДПР получил 122,95 миллиона рублей в аппарате Госдумы и от продажи доли в ряде предприятий . При этом сейчас ему принадлежит 19,99% акций в АО "Датабанк".

Михаил Питкевич. Фото © susanin.news

Но банк не единственный источник дохода бывшего депутата и чиновника. Михаил Питкевич женат на дочери совладельца группы предприятий АСПЭК, бывшего члена Совета Федерации Виктора Хорошавцева. На сегодняшний день Питкевич входит в состав совета директоров АСПЭК. Интересно, что в перерыве между Госдумой и работой в Правительстве Смоленской области — не больше года — Михаил успел побыть председателем совета директоров ООО "АСПЭК", но ради должности вице-премьера региона ушёл из бизнеса на четыре года.

Школьные карты, которые приносят деньги "ИКБ — Расчётные системы" и АО "Датабанк", — единственный способ безналичной оплаты в ряде школ города. Например, в лицее № 14 в столовой карты других банков не принимают: либо наличные, либо школьные карты "Датабанка".

— За покупку наличными чеков, конечно, никаких не выдают. А школьные карты работают хитро: за активацию — 250 рублей, они уходят со счёта сразу, чтобы ребёнок мог поесть, надо положить ещё денег. А терминал другие карты вообще не принимает, хотя по закону "О защите прав потребителей" частная организация, которая кормит наших детей, обязана принимать деньги всех карт, — отмечает папа ученицы лицея Альберт.

Администрация школы ответила Лайфу, что с "Датабанком" сотрудничество выстроено давно. И одного банка достаточно, договоры с другими финансовыми организациями им не требуются.

— Если компания принимает безналичную оплату, дискриминировать потребителей по тому, в каком банке выдана карта, недопустимо. Родителям необходимо обратиться в прокуратуру или в Роспотребнадзор, — уверен юрист Олег Павлов.

Лайф направил запросы в Управление Федеральной антимонопольной службы Удмуртской Республики и в прокуратуру республики.

Кстати, о тех, кто кормит

В 2010 году Администрация Ижевска подписала постановление о передаче всех школьных столовых города в безвозмездное пользование частным организациям. То есть предприниматели, которые кормят школьников, с этого момента больше не должны платить за аренду, электричество и коммунальные услуги. В распоряжении редакции есть договор между лицеем №14 и ООО "Манго" о безвозмездном временном пользовании имуществом, являющемся муниципальной собственностью, который был заключен три года назад.

Фото © LIFE

28 школ Ижевска кормит ООО "Манго". Эта компания существует с 2012 года, но её владелец Ринат Латыпов занимается школьным питанием более 25 лет. Сейчас он также владеет компанией "Тиара", которая, по данным "СПАРК-Интерфакса", обеспечивает питанием несколько школ города, фирмой "Лигурия" по питанию в городских больницах и двумя агрофирмами по производству мяса — "Рико агро" и овощей — "Агро-союз". Директор "Рико агро" Константин Володин в своих интервью рассказывал, что раньше был банковским служащим, а потом стал руководить сельскохозяйственным предприятием, которое поставляет продукцию в школы города.

Ринат Латыпов и его организации были участниками нескольких скандалов, связанных с общественным питанием. Например, в 2010 году фирма "Школа Удмуртии" обвинялась в отравлении 200 сотрудников транспортного предприятия ИжГЭТ. В том же году в Ижевске 20 детей и четверо взрослых были госпитализированы с дизентерией после того, как пообедали в столовой средней школы № 27, где за организацию питания отвечала фирма Латыпова.

В 2019 году в столовой гимназии № 56 обнаружили тараканов. Через несколько дней на карантин закрыли столовую школы № 31. Поставщиком услуг по питанию везде выступает ООО "Манго".

Но, несмотря на все скандалы, в 2020 году компании Латыпова продолжают кормить школьников. Стоимость питания в школах Ижевска, в которых работают компании Латыпова, по словам родителей учеников, около 150 рублей за завтрак и обед.

За 2019 год выручка ООО "Манго" составила 301 миллион 600 тысяч рублей. Все эти средства проводились через АО "Датабанк". С другими финансовыми организациями, по данным "СПАРК-Интерфакса", договоров у ООО "Манго" нет.

Скрин © LIFE

Всё по форме

Помимо организации питания в школах и пропускной системы родителей учеников лицея № 14 возмутило новое требование руководства учреждения о смене школьной формы. В середине лета в родительских чатах и в официальном чате лицея появилась информация: на общешкольном собрании принято решение изменить форму одежды. Далее следовало: снять мерки и купить новые пиджаки, брюки и юбки можно по указанному адресу в ООО "Заря".

К тому моменту многие родители уже купили школьную форму своим детям, да и порядок цен в "Заре" не радовал — за юбку для ученицы нужно заплатить 1800–2000 рублей, за брюки и жакет — ещё по столько же.

— Мой ребёнок, чтобы не выделяться в другой форме, пошёл на замеры в указанную фирму, где с неё попросили предоплату. Естественно, она стала мне сообщать, что это надо и обязательно... Я согласился с ней — не хочу травмировать психику ребёнка, но попросил оплатить банковской картой. Но ни договора, ни кассового чека дочке не дали, дали только чек банковского терминала. Начал смотреть информацию на сайте лицея. Оказалось, что новую форму ввели без каких-либо нормативных актов и нас обязали покупать форму у одного производителя. Кроме того, на сайте ООО "Заря" указано, что для заказа пошива необходимо заключать договор. Со мной договор не был заключён. Впоследствии мне сообщили, что договор заключён с родительским комитетом, но представить его не могут, так как в нём есть персональные данные других родителей, — рассказывает папа одной из учениц лицея Николай.

Он обратился в Министерство образования и науки Удмуртской Республики. Администрацию лицея попросили убрать новое требование с сайта. Николай вернулся после встречи в министерстве домой и вместе с дочкой принял решение вернуть деньги за форму и купить что-то дешевле и удобнее, да и сам фасон новой одежды девочке очень не нравится.

— В ООО "Заря" после возмущений денежные средства мне вернули наличными, хотя оплата производилась по карте. При мне сотрудники швейной фирмы позвонили в лицей с вопросом, почему родители приходят и забирают деньги. Им сообщили, что, если ещё кто придёт, пусть обращаются в родительский комитет. 27 августа форму выдавали всем, кто решил не забирать деньги, на территории лицея. Швеи "Зари" не успевали отшить все заказы в такой короткий срок — с середины июня по конец августа, поэтому среди возмущённых родителей было много тех, кто не находил своей формы, кому не подходила по размеру, — говорит Николай.

Администрация лицея заверила Лайф, что родителей никто не обязывал покупать именно в "Заре". Это была рекомендация. Можно было сшить форму самостоятельно, купить одежду не из шерсти — 2000 рублей за вещь, а из синтетики за 500 рублей. Главное, чтобы был рисунок "клетка", как у "Зари". Председатель общелицейского родительского комитета Альбина Ахметшина уточнила, что при выборе швейной компании проводилось обсуждение с родителями, выбирали лучшую фирму из нескольких.

Сейчас дети ходят в разной форме, нет единого стиля, нет локального акта по форме, где было бы прописано ношение двух разных форм. Но при этом, как говорит дочь Альберта, директор лицея Наталья Тарасенко сейчас раз в несколько дней приходит в класс, где учится девочка "вечно жалующегося папы", всех школьниц просит выйти к доске и демонстративно хвалит тех, кто ходит в форме "Зари", и возмущается внешним видом тех, кто не прислушался к рекомендации родительского комитета и администрации лицея.

— В наш класс директор входит со словами: "Я — главный человек в вашей жизни, поэтому слушайте". И начинает рассказывать о том, как лицей любит тех, кто в форме, — добавляет Альберт.

В разговоре с Лайфом Наталья Тарасенко заявила, что никаких "коррупционных составляющих" в работе учреждения нет. А с недовольными папами она воюет уже пятый год — они постоянно жалуются на поборы, которых, по словам Тарасенко, нет и не было. И все предписания, которые после публикации Лайфа и после обращений родителей в надзорные и правоохранительные органы выносились лицею и лично директору, давно выполнены и учтены.

Война между недовольными родителями и администрацией образовательного учреждения не прекращается. Директор заявила о своих планах обратиться в суд с иском о клевете. Отцы школьников уже написали заявления в прокуратуру. Дети продолжают ходить в лицей в форме "Зари" с пропусками "ИКБ — Расчётные системы", которые стоят денег, питаться в ООО "Манго" и переводить деньги в АО "Датабанк".

Лайф следит за развитием ситуации в Ижевске.