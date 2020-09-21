Короли недвиги. Пока депутат от ЛДПР Игорь Лебедев прячет старые активы, его супруга заводит новые

Депутат от ЛДПР, кажется, снова засветился в очередном скандале, связанном с дорогой недвижимостью. Жильцы столичного элитного ЖК "Воробьёв дом" сейчас опасаются, что фитнес-центр, который может иметь отношение к Игорю Лебедеву, намерен сломать стену дома под свои нужды. Эта история в очередной раз закрепляет за депутатским семейством реноме буржуазных рантье, живущих на доходы от недвижимости.

С недавних пор жильцы элитного столичного комплекса ЖК "Воробьёв дом" взбудоражены страшными новостями: местный фитнес-клуб, занявший первый этаж, теперь собрался ломать стену дома ради ещё одного входа. Соседи не в восторге от этой идеи, поэтому на площадке Domscanner запустили онлайн-голосование собственников ЖК "Воробьёв дом". На повестке стоит только один вопрос: "Согласовывать или нет перепланировку, связанную с устройством дополнительного входа в фитнес-клуб, на основании заявления ООО "ГРИНС", собственника коммерческого помещения?"

Депутат Госдумы Игорь Лебедев. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Обеспокоенность жильцов легко понять: ведь это премиальный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных районов Москвы в живописной долине реки Сетунь и в непосредственной близости с набережными Москвы-реки. Стоимость квартир с видами на небоскрёбы "Москвы-Сити", Кремль и природный заказник "Воробьёвы горы" здесь доходит до 125 миллионов рублей. И не дай бог, если такая красота рухнет из-за перепланировки.

Лайф разбирался, что за фирмы затеяли перепланировку, кто за ними стоит, и выяснил, что виновницей происходящего является бывшая баскетболистка и возможная супруга Игоря Лебедева Надежда Гришаева.

Ищите женщину

Экс-баскетболистка Надежда Гришаева, вероятная жена Игоря Лебедева. Фото © Twitter / Nadezhda Grishaeva

Сейчас Надежде 31 год, она из семьи известного российского баскетболиста Сергея Гришаева. За свои годы барышня сумела доказать, что является достойным представителем спортивной династии. Играла за московское "Динамо" и национальную сборную России. Стала серебряным призёром Евролиги, обладателем Кубка Европы и серебряным призёром чемпионата России по баскетболу среди женщин.

Как и любая девушка, Надежда мечтала о семейном счастье, в 2014 году даже ходила к Ларисе Гузеевой на передачу "Давай поженимся". Правда, там с женихами не получилось, но известно, что в 2016 году в Кутузовском загсе Москвы был зарегистрирован брак между людьми, чьи ФИО полностью совпадают с именами Гришаевой и Лебедева. При этом в том же году Надежда родила дочь, а в 2018 году — сына.

Интересно, что оба этот брак тщательно скрывают, например, тот же депутат Лебедев в своей декларации о доходах за 2017 год супругу не указал.

База для спортзала

Согласно данным "СПАРК-Интерфакса", в феврале 2020 года Гришаева зарегистрировала компанию "Верде фитнес". Судя по совпадающим адресам компании Гришаевой и адреса помещения, по которому голосуют жильцы, это и есть тот самый спортивный клуб на первом этаже элитной новостройки.

Уставной капитал "Верде фитнес" минимален — всего 10 тысяч рублей. И если на этом баскетболистка сэкономила, то на всём остальном точно нет. Гендиректором фитнес-клуба стал не кто иной, как чемпион мира по пауэрлифтингу Михаил Секов. Судя по фотографиям в соцсетях, он к тому же являлся личным тренером известного комика Ефима Шифрина.

Кроме того, масштаб затеянного ремонта помещения вкупе с наверняка немалой арендной платой говорят о существенных вложениях в бизнес.

Аренду Гришаева, скорее всего, платит самой компании "ГРИНС". Фирма была образована совсем недавно — в 2019 году, и её основной деятельностью является управление недвижимым имуществом. Поскольку на её балансе сейчас "висит" актив стоимостью свыше 280 млн рублей, можно с уверенностью предположить, что это то самое помещение под фитнес-центр.

Но дальше ещё интереснее. Руководит этой фирмой некая Юлия Левченко, а сама компания принадлежит кипрскому офшору C.C.Blue Canyon под управлением юриста Эваргоса Фикардоса. В 2016 году полная тёзка Юлии Левченко участвовала в аукционе на покупку одного московского особняка, в котором победу одержала компания "Телми", принадлежащая полному тёзке депутата Игоря Лебедева.

Позже тёзка Лебедева переписал "Телми" на офшор Hague holding limited, после чего кипрский владелец сменил своё название на Sawden management Ltd. А руководить им пришёл уже знакомый нам Эваргос Фикардос.

И вот теперь оба, Фикардос и Левченко, по какому-то странному совпадению сдают в аренду помещение для спортзала Надежды Гришаевой. Эта почти детективная история с реальным арендодателем в ЖК "Воробьёв дом" — далеко не единственная и может быть даже хрестоматийной для семейства.

Коллекционеры недвижимости

Подобных "интересных" мест в биографии Лебедева может быть пруд пруди. К примеру, в прошлом году у его семьи журналисты обнаружили столько недвижимости, что её, наверное, хватило бы под небольшой город.

Масштабы поражают: пять апартаментов в "Москве-Сити" общей стоимостью около 615 млн рублей, стоимость двух апартаментов в Сочи — ещё около 74 млн.

Семье принадлежит 20 квартир в коттеджном посёлке "Нежинская, 14" (≈ 2,7 млрд руб.), жильё в столичном ЖК "Кутузовская ривьера" (≈ 53 млн руб.) и на Тверской улице (≈ 160 млн руб.), хостел на Волхонке (≈ 438 млн руб.). Гостиницы, офисы и виллы в Испании (≈ 2,7 млрд руб.), квартира в ОАЭ (≈ 136,9 млн руб.), подмосковные участки (≈ 1,2 млрд руб.).

Стоит напомнить, что образовательное заведение партии ЛДПР — Институт мировых цивилизаций — получило в пользование от государства учебные корпуса и общежитие — это ещё около миллиарда.

Суммарная стоимость перечисленного — около 10 млрд рублей. Практика показывает, что на таких обширных площадях хозяева обычно не просто живут, а зарабатывают. И, возможно, минимум часть из этих помещений и земель (как, например, залы фитнес-центра в ЖК "Воробьёв дом") сдаются в аренду.

В своё время журналистское сообщество просило правоохранительные органы обратить внимание на фирмы, подобные "Телми" или Sawden management Ltd. И вроде от таких претензий не так легко отмахнуться, но минуло полтора года и… скандал утих.

Сплошной минус

Лайф выяснил, что после прошлогодней серии разгромных статей про Игоря Лебедева бизнес-структуры, имеющие признаки причастности к его семье, похоже, сделали свои выводы: часть из них сменили название и провели реорганизацию, часть — имеют отрицательный баланс, словно из них спешно выводятся дорогостоящие активы.

Например, почти все нынешние и бывшие компании его матери Галины Лебедевой синхронно терпят катастрофические убытки. В 2019-м у компании "Раритет" — минус 581 млн рублей чистых активов, у фирмы "Дестини" — минус 31 млн, у "Раритет-М" — минус 23 млн, у "Резиденция-Сити" — минус 6 млн, у "Раритет-Юг" — минус 2 млн, у компаний "Рента-В" и "СВАП" — минус миллион рублей чистых активов.