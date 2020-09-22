Крутое пике под Тверью. Почему разбился истребитель Су-30 и кто ответит за аварию?

Техническая неисправность и нарушения при подготовке самолёта к вылету будут рассматриваться в числе самых вероятных версий.

Как это работает?

22 сентября во время тренировочного полёта в Тверской области разбился многофункциональный истребитель Су-30. К счастью, экипаж боевой машины не пострадал. Лётчики смогли благополучно катапультироваться и после приземления вышли на связь, после чего на аэродром базирования их доставила группа эвакуации. Каждое лётное происшествие с участием боевой техники, принятой на вооружение, рассматривается самым пристальным образом.

Сразу после оценки состояния пилотов к ним приедут военные дознаватели. До момента извлечения бортовых самописцев с места крушения (если они уцелели) с лётчиков снимут показания. Затем их показания сравнят с данными самописца, и, если версия о потере управления и технической природе авиакатастрофы подтвердится, вопросы будут задавать изготовителям самолёта и командованию части, в которой служили офицеры ВКС. Бывший военный дознаватель подполковник запаса Геннадий Фомин отметил, что проверка, которая последует после такого происшествия, по своим масштабам всегда сравнивается с "двумя пожарами".

Перед каждым вылетом машины лётчики осматривают борт и подписывают акт приёма у техников. Последние, в свою очередь, должны заносить в документы все процедуры, которые проводят с истребителем, вплоть до проверки состояния лампочек в кабине. До момента получения предварительной информации о причинах крушения вся техническая бригада, все техники и весь смежный персонал, который так или иначе имеет отношение к обслуживанию борта, отстраняются от работы на время следственных действий Геннадий Фомин Бывший военный дознаватель, подполковник запаса

Версии катастрофы

Погодные условия, по словам Фомина, вряд ли могут быть причиной крушения Су-30. В Тверской области, где проводились полёты, отличная для осени погода — до +20 градусов, небольшая облачность, но никаких осадков. Атмосферное давление чуть выше нормы — 745 миллиметров ртутного столба. Если исходить из оставшихся двух версий, то отказ техники и ошибка пилотирования могут стать приоритетными в работе следственной группы.

Отказ техники. Косвенно на технический характер крушения указывают сообщения очевидцев. Местные жители сообщают, что упавший Су-30 летел в группе из трёх истребителей. После резкого манёвра с подъёмом вверх машина потеряла скорость, а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километров и затем начал падать.

Авария Су-30 в Тверской области — третья в истории российской истребительной авиации и четырнадцатая по счёту в истории машин этой модели. Первый Су-30 потеряли во время показательных полётов в Ле-Бурже в 1999 году. Лётчик-испытатель КБ Сухого Вячеслав Аверьянов и штурман Владимир Шендрик смогли катапультироваться и выжили.

Вторая авария с Су-30 случилась через 13 лет. 28 февраля 2012 года во время разгона до максимальной скорости у экспортного Су-30МК2 отвалилась фара подсветки для дозаправки, части детали засосало в воздухозаборник, машина начала терять управление. Лётчики — подполковник Валерий Кириллин и капитан Алексей Горшков — катапультировались и выжили. Последний из разбитых отечественных самолётов российские ВКС потеряли в Сирии. В 2018 году во время взлёта и набора высоты с авиабазы Хмеймим в воздухозаборник истребителя попала птица. Оба лётчика, пытавшиеся увести машину от жилых кварталов, погибли. Потерянный в Тверской области истребитель — вторая строевая машина, принятая на вооружение ВКС РФ.

Ошибка пилотирования. Лётчики, проходящие службу на авиабазе Хотилово, к которой был приписан разбившийся борт, считаются элитой Воздушно-космических сил России. Почти весь офицерский состав части прошёл через войну в Сирии и участвовал в боевых действиях или операциях прикрытия. Даже учебные полёты для вновь прибывших в авиачасть, которая защищает воздушное пространство над Москвой, обычно проходили с соблюдением всех мер безопасности, однако человеческий фактор, как отмечают, исключать нельзя.

Самая известная авария на взлётной полосе авиабазы Хотилово произошла 15 декабря 2016 года. Фотографии с "брачными играми" двух истребителей Су-27 облетели весь мир, включая американские и британские издания. Причиной аварии стали ошибочные действия лётчика истребителя с бортовым номером "02 красный", который, если говорить простым языком, слишком сильно "нажал на газ" и "залетел" под соседний истребитель во время рулёжки. Обе машины не были списаны и после небольшого ремонта остались в строю. После этого в авиаполк начали поступать ультрасовременные истребители Су-35, и никаких инцидентов с этими машинами не происходило.

Впрочем, большая часть зарубежных аварий Су-30 связана именно с ошибкой пилотирования в сложных погодных условиях. Лётчики отмечают, что сама по себе российская машина позволяет вести себя в небе гораздо свободнее, чем Су-27, однако, как и любой самолёт такого уровня, Су-30 не прощает грубых ошибок.

Если кажется, что аэродром Хотилово обладает какой-то плохой аурой, то более современные и более дорогие машины ВКС России разбивались и раньше. Например, фронтовой бомбардировщик Су-34 из состава 47-го отдельного смешанного авиационного полка, который "приложили" о землю во время взлёта в 2016 году в Воронеже, не стали восстанавливать и списали в утиль, хотя машина с бортовым номером "28 красный" принимала участие в воздушной части Парада Победы на Красной площади в 2015 году.

В мае 2020 года на авиабазе загорелся истребитель МиГ-31 — самый быстрый самолёт в мире, который часто используют в качестве "догонялки" для высотных и скоростных самолётов НАТО и как носитель гиперзвуковой ракеты "Кинжал". При подготовке самолёта к вылету возник пожар, который удалось потушить при помощи наземных служб. Лётчики смогли быстро покинуть кабину, но данных о состоянии самолёта и его пригодности к боевой службе нет. Другой самолёт потеряли пятнадцатью годами ранее. При разборе происшествия было установлено, что причиной падения МиГ-31 в Тверской области в 2005 году стал "износ техники", и за следующие несколько лет самолёты этого типа были модернизированы.

Грубые нарушения при подготовке. Последняя и одна из самых вероятных версий, прокомментировать которую мы попросили бывшего заместителя командира авиационного полка ЮВО лётчика Анатолия Федорченко.

Я категорически не хочу давать никаких оценок. Авария, по сути, на ровном месте — машина надёжная, лётчики опытные. От ошибок никто не застрахован, в том числе и наземные службы, поэтому процедура там такая: после каждой аварии берут пробы топлива, изучают состояние полосы — нет ли посторонних деталей, осматривают мастерские, где самолёты обслуживаются. И на основании всех данных комиссии следствие уже будет делать выводы о произошедшем. Сейчас поднимут всю цепочку (лётчиков, техников) и всю партию самолётов, выпущенных вместе с разбившимся, будут изучать под микроскопом. Это обычная практика Анатолий Федорченко Подполковник, пилот Су-25, заместитель командира полка в запасе