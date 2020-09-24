СМИ: Минтруд предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило изменить систему расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает "Коммерсант".
Инициатива предполагает отказ с 2021 года от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления. При этом минимум будет определён как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения его предлагается установить на уровне 109% от данного показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%.
Что касается МРОТ, то его Минтруд до 2026 года предложил установить на уровне 42% медианной зарплаты по стране, отмечают СМИ.
Российским регионам могут запретить понижать прожиточный минимумКроме того, рассматривается вопрос корректировки методики его расчётов.
Утверждается, что соответствующие поправки, готовившиеся не менее полугода, уже одобрили на заседании правительства. Расходы на переход к новой системе в 2021 году составят 128,5 миллиарда рублей, а к 2025 году — ещё 241,3 миллиарда.
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