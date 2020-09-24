СМИ: Минтруд предложил по-новому рассчитывать прожиточный минимум и МРОТ

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило изменить систему расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает "Коммерсант".

Инициатива предполагает отказ с 2021 года от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления. При этом минимум будет определён как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения его предлагается установить на уровне 109% от данного показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%.

Что касается МРОТ, то его Минтруд до 2026 года предложил установить на уровне 42% медианной зарплаты по стране, отмечают СМИ.

Утверждается, что соответствующие поправки, готовившиеся не менее полугода, уже одобрили на заседании правительства. Расходы на переход к новой системе в 2021 году составят 128,5 миллиарда рублей, а к 2025 году — ещё 241,3 миллиарда.