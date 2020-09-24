"Хозяин бил по лицу, как мяч". Россиянин более 20 лет провёл в рабстве на польской ферме

Россиянин Николай Ерофеев провёл 23 года в рабстве на ферме у семьи поляков. Мужчину морили голодом, избивали и не оставляли шансов к побегу, сообщает телеканал Polsat.

Николай попал в Польшу в далёком 1989 году. Он приехал молодым специалистом в одну из советских воинских частей под Болеславцем, а затем решил остаться и устроился на ферму. Хозяин был им доволен, но прошёл слух, что нелегалов будут выдворять из страны. Тогда он отвёз рабочего некой семье. Эти люди заставляли Ерофеева постоянно трудиться, но тогда молодой человек "был молод и полон сил".

Сейчас россиянину 59 лет. Из плена его спасла местная жительница Иоланта Матейко. Ерофеев порой заходил к ней и просил что-нибудь к хлебу, ведь поляки кормили его "одним плесневелым паштетом". Мужчина был измождён и напуган, всегда смотрел в пол и не ориентировался в современном мире.

Спасительница рассказала, что хозяин не оставлял россиянину шансов на побег, "бил по лицу, как мяч", и обзывал.

— Даже когда я пытался [сбежать], он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю, — поделился Николай.

Сейчас мужчину приютила семья Тышкевич, супруги вспоминают, что Ерофеев сел к ним в машину в рваной футболке и шлёпанцах, больше у него ничего не было. Сейчас он учится проводить свободное время и нормально питаться.

Судьбой Николая озаботился адвокат Доминик Гура, который занимается оказанием помощи иностранцам. Он заявил о произошедшем в прокуратуру и пограничную службу и намерен наказать "рабовладельцев". Сам россиянин, несмотря на все злоключения, хочет остаться в Польше, он привык к людям и лучше разговаривает по-польски, чем по-русски. Юрист подчеркнул, что его канцелярия сделает всё для легализации положения мужчины и получения гражданства в будущем.