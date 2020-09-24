Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Эксперт объяснил, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам

Одним из их преимуществ является невозможность постоянно сидеть в Интернете и отвлекаться от дел.

130

В последнее время кнопочные телефоны возвращают себе былую популярность из-за наличия у них некоторых преимуществ перед смартфонами. Об этом рассказал партнёр и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

Такие аппараты имеют ряд преимуществ перед смартфонами: дольше держат заряд батареи, их не нужно заряжать каждый день, они более устойчивы к перепадам температуры, — приводит его слова агентство "Прайм".

Кроме того, зачастую у этих телефонов сигнал в районах, где может пропадать связь, лучше по сравнению с сенсорными моделями.

Били и топили. Составлен рейтинг самых живучих и удобных смартфонов

Гаджеты проверяли по 231 параметру.

Также покупателей привлекает цена кнопочных моделей: утеря гаджета за пять-семь тысяч рублей не так страшна, как потеря телефона за несколько десятков тысяч. Вдобавок в них нет возможности постоянно сидеть в Интернете, что также выступает плюсом для многих.

Ранее были названы самые мощные и недорогие смартфоны.

Выбор редакции