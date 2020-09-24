"Намного агрессивнее". В Турции появились особо опасные комары

В Турции появился новый вид особо опасных москитов, азиатский тигровый комар, об этом сообщает издание HaberTurk.

Насекомое начали замечать в Стамбуле в течение последних трёх лет, после того как стали поступать жалобы от жителей. Специалисты отмечают, что это совсем другой вид, у него другая биология. Кроме того, он очень быстро адаптируется к окружающей среде.

— Днём сидеть на улице очень неудобно. Они намного агрессивнее других комаров. В дополнение к этому они также передают болезни, такие как лихорадка денге, жёлтая лихорадка и вирус Зика, о которых мы раньше не слышали. Ни одно из вышеупомянутых заболеваний не наблюдалось до сих пор в Турции, — пояснил профессор кафедры паразитологии Стамбульского университета Керем Этер.

Эксперт добавил, что укус такого комара вызывает сильные аллергические реакции, поскольку во время сосания крови белок слюнной железы переходит в подкожную ткань. У человека долго сохраняется зуд и покраснение.

Новый вид москитов обитает в искусственных стоячих водоёмах. Горожанам посоветовали избегать скоплений таких источников, например декоративных бассейнов или цветочных горшков в домах, садах и на балконах. Опрыскивания от насекомых на кровососов почти не действуют.