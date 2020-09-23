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Украина вслед за США не признала Лукашенко легитимным президентом после тайной инаугурации

В Киеве заявили, что никогда не вмешивались в дела соседей.

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Фото © ТАСС / БелТА / Андрей Стасевич

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Учитывая предвыборную кампанию и последовавшие за ней события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признания законным главой белорусского государства, — написал он в "Твиттере".

США отказались признать Лукашенко законным президентом Белоруссии

Также Госдеп призвал американцев, находящихся в республике, избегать демонстраций и сохранять бдительность.

Глава украинского МИД добавил, что Незалежная никогда не вмешивалась во внутренние дела соседнего государства и всегда будет поддерживать народ Белоруссии.

Минюст Белоруссии ответил на сомнения в законности тайной инаугурации Лукашенко

В ведомстве подчеркнули, что запись церемонии будет показана по государственному телевидению.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты, которые продолжаются уже больше месяца. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. 23 сентября внезапно прошла инаугурация Александра Лукашенко на пост президента. Несколько европейских стран отказались признать Лукашенко законным лидером Белоруссии. Позже об этом заявили в США.

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