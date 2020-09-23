Украина вслед за США не признала Лукашенко легитимным президентом после тайной инаугурации

Инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Учитывая предвыборную кампанию и последовавшие за ней события, сегодняшняя "инаугурация" Лукашенко не означает его признания законным главой белорусского государства, — написал он в "Твиттере".

Глава украинского МИД добавил, что Незалежная никогда не вмешивалась во внутренние дела соседнего государства и всегда будет поддерживать народ Белоруссии.